Nemočen proti grškemu zvezdniku, poškodba je bila prehuda

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se poslavlja od odprtega prvenstva Francije. V tretjem krogu je po poškodbi desnega gležnja predal obračun proti petemu nosilcu, Grku Stefanosu Tsitsipasu, ki je v trenutku predaje vodil s 6:1, 6:2 in 3:1. Tenisača sta na igrišču Suzanne Lenglen prebila uro in 21 minut.



Trenutno 56. igralec sveta v dvoboju proti grškemu zvezdniku že od samega začetka ni imel pravih možnosti, poškodba desnega gležnja po enem od udarcev pa mu je nato še bolj otežila delo proti petemu nosilcu.



Že takoj na začetku dvoboja je 22-letnik prišel do odvzema servisa in nato zanesljivo krmaril do osvojitve prvega niza. Bedene je deloval povsem nebogljeno, prvo igro pa je dobil šele po posredovanju fizioterapevta in vendarle nekoliko bolj agresivni igri pri zaostanku 0:5. Prvi niz je trajal vsega 26 minut.



Bedenetu so morali nato znova oskrbeti gleženj, kaj veliko pa to v igri ni spremenilo, saj je Grk še tretjič v dvoboju prišel do odvzema servisa za vodstvo 2:1. Kasneje je še četrtič odvzel začetni udarec slovenskemu tenisaču in ga osvojil s 6:2.



Enaintridesetletni Ljubljančan je v prvi igri tretjega niza še ubranil dve priložnosti za odvzem servisa, v tretji pa je Grk le prišel do prednosti po novi napaki Bedeneta, ki je skušal z močnimi udarci skrajšati točke. Toda bolečine so bile nato v peti igri prehude, zaradi česar je moral dvoboj predati.



Bedene je v karieri še drugič prišel do tretjega kroga na igriščih Rolanda Garrosa (2016), skupaj pa četrtič na grand slamih, potem ko je dve oviri preskočil tudi na OP ZDA (2019) in Wimbledonu (2017).



S porazom 56. igralca sveta so slovenski teniški igralci in igralke končali nastope na tretjem grand slamu sezone v Parizu.