Nekoč zeleni Nejc je zdaj vijolični

Prvak ekspresno prejel tri gole Izidi 30. kroga – Bravo : Maribor 0:1 (Jan Mlakar 71.-11-m), Domžale : Celje 3:1 (Damjan Vuklišević 45., Dario Kolobarić 54., Senijad Ibričić 56.; Filip Dangubić 40.), Koper : Gorica 0:0 (rdeči karton za igralca Kopra Timoteja Dodleka 64., 2RK), Aluminij : CB24 Tabor 0:2 (Denis Kouao 12., Marko Krivičić 29.-11-m; rdeči karton: Emir Azemović, Aluminij, 29.), Mura - Olimpija (večerna tekma). Vrstni red strelcev: 12 – Nardin Mulahusejnović (Koper), 11 – Dario Kolobarić (Domžale), Andres Vombergar, 10 – Đorđe Ivanović (oba (Olimpija). Pari 31. kroga: Gorica – Mura (30. t. m.), Tabor – Domžale, Celje – Maribor, Koper – Bravo (vsi 1. maja), Olimpija – Aluminij (2. maja).

Na Bonifiki jezni na Obrenovića

Prva liga Telekom Slovenije Olimpija 29 16 9 4 42:19 57

Maribor 30 14 11 5 54:35 53

Mura 29 12 10 7 32:21 46

Domžale 30 12 11 7 45:34 47

Koper 30 11 8 11 38:43 41

Tabor 30 11 6 13 36:38 39

Bravo 30 8 12 10 31:33 36

Aluminij 30 7 10 13 20:38 31

Celje 30 7 7 16 25:37 28

Gorica 30 5 8 17 20:45 23

Šest točk prednosti za šest krogov Izidi 2. SNL, 1. krog lige za prvaka: Radomlje : Rudar 3:0, Dob : Triglav 3:3, Krka : Bilje 2:2, Brežice : Nafta 3:1; vrstni red: Radomlje 41, Dob in Krka po 35, Brežice 31, Nafta 28, Bilje 27, Triglav 24, Rudar 22; za obstanek: Krško : Šmartno 0:1, Fužinar : Primorje 1:2, Beltinci : Brda 1:1, Jadran : Drava večerna tekma; vrstni red: Krško 18, Fužinar in Beltinci po 17, Jadran 15, Drava 13, Primorje in Šmartno po 12, Brda 10.

Nogometni sodnikje slekel zeleno-beli dres in oblekel vijoličnega. Kranjčan je v Spodnji Šiški, kjer je v 30. krogu 1. SNL gostoval Maribor, dosodil eno od najbolj nenavadnih enajstmetrovk v tej sezoni in vijoličnim omogočil prvo zmago pod vodstvom trenerja. V 71. minuti je 18-letni, eden od dveh najstnikov v začetni enajsterici Maribora, drugi je bil 17-letni, stekel v kazenski prostor in naletel (se zaletel) na (v) domačega branilcaPadel je, Kajtazović pa je pokazal na belo točko.je bil zanesljiv izvajalec najstrožje kazni. Ali pa izjemnega Kajtazovićevega darila, po katerem so vijolični privrženci v šali pripovedovali, da so naposled slekli »zelenega Nejca«, za katerega so vedno trdili, da je Olimpijin navijač, in ga oblekli v pravo barvo. »Enajstmetrovke ni bilo,« je bil jasen trener Brava, ki je dodal še nekaj napačnih sodniških odločitev. Osrečile so mariborskega trenerja Rožmana.»Odločil sem se za mlado moštvo, želeli smo dvigniti energijo in jo prilagoditi nameri o rezultatsko uspešni igri. Za željo in borbo smo bili nagrajeni,« je po svoji prvi zmagi na vijolični klopi govoril srečni zmagovalec Rožman.Neposrečen sodniški konec tedna je imel tudina primorskem derbiju na Bonifiki v Kopru. Bil je tako slab, kot je bila tekma. Izključitevpo dveh rumenih kartonih je bila vse prej kot nogometna. Mariborčan v koprskem dresu si predvsem prvega rumenega ni zaslužil, drugi je sledil po istem kopitu. »Stopil sem do njega in mu zabrusil nekaj krepkih,« je bil tudi zaradi še nekaterih zmotnih sodniških odločitev vidno razburjen prvi mož koprskega kluba, ki ga v še slabšo voljo spravljajo njegovi fantje. Koprčani izgubljajo boj za četrto mesto in vse kaže, da jih pot do Evrope vodi le skozi pokalno tekmovanje. Goričani niso znali izkoristiti skoraj pol ure številčne prednosti, saj v igri enajstih proti desetim niso našli načina, kako resneje ogroziti domačega vratarja. Tretji sodniški junak konca tednaje obrnil ploščo v Kidričevem. Sosed iz Spodnjega Dupleka, ki je spomladi Aluminiju že pomagal do pomembne zmage v boju za obstanek, je bil zdaj neprizanesljiv do gostiteljev. Pri pravilno dosojeni enajstmetrovki za Tabor je strogo izključil domačega branilcaNajstrožja kazen z rumenim kartonom bi bila povsem dovolj. Domžalčane je prvi celjski strelecle izzval zmojstrsko samostojno akcijo in golom. Na zaostanek so odgovorili s hitropoteznim zasukom. Domžalčani so v prejšnjem krogu v petnajstih minutah dosegli tri gole pri podprvaku v Ljudskem vrtu, v soboto so jih proti prvakom za trojček potrebovali le enajst. Domžalčani se še ne morejo otresti štajerskih nasprotnikov. Že jutri ob 17.30 se bodo v četrtfinalu pokalnega tekmovanja znova pomerili z Mariborčani, ki bodo v vlogi gostov. Tudi v drugem jutrišnjem pokalnem dvoboju ne bo veliko zemljepisnih premikov. Celje bo doma ob 15. uri gostilo vodilnega drugoligaša iz Radomelj. V sredo bosta še tekmi Drava : Koper (15.00) in Nafta : Olimpija (17.30).