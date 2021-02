Nekoč premajhna za kart ga je šampionsko prerasla

Potrebna vsota, da se izpelje sezono, je iz leta v leto večja, predvsem ker je treba zamenjati material.

Film in animacija

Moški vozniki lahko kar zaprejo usta, če je za volanom petkratna državna prvakinja. Zaradi tega dosežka ji je Avto-moto zveza Slovenije podelila kristalno čelado, prejela pa je tudi posebno priznanje za najboljšo motošportnico leta.je 21-letnica iz Žirov, klubsko je članica AMD Šlander Celje, športne zasluge pa si je privozila v kartingu, zdaj je v razredu rotax max senior. In kako se je kot predstavnica nežnejšega in avtomobilsko odgovornejšega spola sploh znašla v kartinškem športu? »Bilo je čisto naključje, oče je imel god in mama mu je za darilo kupila vstopnico za vožnjo s kartom v ljubljanskem Rollbaru. Šla sem z njima, a sem njuno vožnjo opazovala s strani, saj sem bila stara šele pet let. Tudi sama sem se želela preizkusiti, saj se mi je vse skupaj zdelo blazno zanimivo, a oče mi je dejal, da sem še premajhna. A sama tega nisem verjela, odšla sem pogledat gokart in v bistvu mi je do pedalov manjkalo več kot pol metra. Ker se nisem mogla preizkusiti v vožnji, sem bila zelo užaljena, a nato je pristopila zdaj direktorica AMZS in nekdanja kartistkain omenila, da imajo gokart tudi za otroke. Tako da sem tudi jaz opravila vožnjo in se vpisala v šolo kartinga, ki so jo imeli,« je z zelo zanimivim uvodom postregla Katja Pivk. Ji je pa za prvo dirko v Luciji oče kupil kart, a hčerki tudi namignil, naj ga ne razbije. »Starši so bili takrat še študenti, privarčevali so denar za ta gokart in bilo bi resnično neprijetno, če bi že prvo dirko šel po gobe,« pojasni. Današnji zdravstveni položaj tudi za letošnjo sezono narekuje okrnjen program štirih dirk za državno prvenstvo, ena bo v Jesolu v Italiji, dve v Slovenji vasi in ena na Vranskem, Katjini nastopi v državnem prvenstvu in tujini pa niso načrtovani, razlog so predvsem finance. Kartinško ekipo naše pogumne voznice sestavljata očev vlogi mehanika in mama, ker pa se v avtomobilskih športih veliko vrti okoli denarja, tudi kartinški ni poceni. »Potrebna vsota, da se izpelje sezono, se v bistvu iz leta v leto veča, predvsem zaradi tega, ker je treba zamenjati material. Zaradi varnosti namreč prihajajo nove uvedbe, če prestopiš v višjo kategorijo, pa je tako ali tako treba zamenjati kart in motor. Nabava in servisiranje slednjega sta največja stroška. Tu se moram zahvaliti sponzorjem AMD Šlander Celje, ZŠAM Žiri, AMD Žiri, ekipi Intepid Slovenija z, trenerjuter drugim, ki so mi pomagali na dirkaški poti,« pravi Žirovka, katere teoretično potrebna vsota za izvedbo sezone se giblje že na številki poldruge desettisočice evrov.Denar je numerična materija, obstaja pa tudi duhovno bogastvo. Katja Pivk ima tudi naziv najhitrejše študentke akademije umetnosti v Sloveniji. Študira namreč animacijo in film na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici. »V sedmem razredu sem v bistvu želela postati igralka, želela sem na akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, zato sem izbrala srednjo medijsko in grafično šolo v Ljubljani. Bila mi je blizu in imela je zanimiv program. Tja sem prišla zaradi filma, a sem se na koncu navdušila tudi nad animacijo. Oba medija sta mi zelo blizu, tudi za diplomsko nalogo imam kombinirano temo igrani film in animacijo,« pravi pridna študentka tretjega letnika. »Specifične filmske smeri, da bi se zgledovala po njej, nimam, mi je pa iz posameznih filmov všeč, kako kakšno stvar prikažejo in kako zgodba teče. Tudi nimam režiserja, ki bi mi bil top, ravno zaradi tega, ker so mi všeč delčki, ki jih film ponuja gledalcu. Vsak film je nekaj posebnega, ko gledam drugačne, ne le enega avtorja, si širim obzorje. Všeč mi je, kako so si različni in hkrati podobni,« razloži. »Všeč mi je gledati filme s, gledam seveda tudi druge. Pri animaciji mi je po slogu najbolj všeč stop motion, poleg tega bi v neki drugi smeri omenila 3D-animacijo.je po slogu stop motion eden izmed mojih priljubljenih režiserjev, pri 3D pa so mi ljube stvaritve večjih produkcijskih hiš Disneya in Pixarja, predvsem zaradi zgodbe in načina, kako jih z raznimi liki prikažejo,« omeni Katja Pivk, za katero karting ni bil edina športna zanimacija v življenju. »Nekaj let sem se ukvarjala še z lokostrelstvom, rada tudi deskam. Na snegu, na vodi še nisem poskusila,« se nasmeje.