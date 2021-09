Nekdo bo še bolj zabredel

Obračuna med Taborom in Muro (15.00) ter Koprom in Aluminijem (17.00) bosta minila v senci dogodkov v Ljudskem vrtu, kjer so se po šestih mesecih razšli s trenerjem Simonom Rožmanom. Vijoličasti bodo prvič pod taktirko Radovana Karanovića, ki je na položaju pomočnika preživel manj kot en teden, gostili rivale iz Celja, kjer Agron Šalja pod budnim očesom generalnega direktorja Valerija Kolotila prav tako nima več veliko časa za priključitev evropskim bojem, ki so v očeh vlagateljev seveda ključnega pomena za (dobičkonosno) prodajo mladih upov. Točka verjetno ne bo dovolj, niti za Kolotila niti za može izpod Kalvarije, kjer bo Karanović vodil šele svojo osmo tekmo med elito – zanimivo, na klopi Krškega niti enkrat ni remiziral, vknjižil je tri zmage in štiri poraze v dveh etapah. »Treba je stopiti skupaj kot ekipa. Mislim, da nas spet čakajo dobri časi,« je bil po domačem porazu z Muro (1:2), ki je bil uvertura v Rožmanovo dokončno slovo, optimističen vratar Ažbe Jug. »Položaj ni lahek. Glede na priložnosti, ki si jih priigramo, nismo nagrajeni,« je še namignil, da kljub domnevni krizi vendarle ne manjka veliko, da bi ujeli vodilne. To dokazuje tudi lestvica, saj imajo slovenski rekorderji enako število zmag kot drugouvrščeni Bravo. Do oktobrskega reprezentančnega premora, ko bo Ljudski vrt po dolgem času gostil tudi slovensko izbrano vrsto in tekmo z Rusijo, morda pa še dlje, naj bi trajalo iskanje dolgoročne rešitve. Prej se verjetno ne bo našel junak, ki bo pripravljen ugrizniti v kislo jabolko gostovanja v Domžalah in (predvsem) večnega derbija v Ljudskem vrtu, ki sledi 2. oktobra. »Ko smo šli v ta projekt, smo vedeli, da bomo tudi trpeli. Pobrali se bomo,« vse, ki so povezani z najtrofejnejšim slovenskim klubom, bodri športni direktor Marko Šuler. »Maribor je tudi v prejšnji zgodbi potreboval veliko časa za uspehe. Nehvaležno pa je govoriti, kdaj bo znan trener. V Mariboru potrebuješ avtoriteto in delavnost,« je dodal. Zmaga za izenačenje Mogoči kandidati? Nikoli ne gre odpisati Krunoslava Jurčića, ki je po delovanju v Dubaju trenutno brez delodajalca. Ob svojem kontroverznem odhodu leta 2016, ko je bil deležen številne podpore navijačev, je večkrat ponovil, da se je pripravljen vrniti, če bo kdaj prišlo do sprememb v klubu. Maribor je zdaj precej drugačna 'žival' od tiste, ki jo je zapustil zdaj že 51-letni Hrvat.

Celjski tabor ni hitro predelal bolečega poraza v Ljubljani, kjer lanskoletni državni prvaki niso mogli izkoristiti skoraj vsega drugega polčasa s številčno premočjo in izgubili z 0:1. Zmaga v Mariboru prinaša izenačenje na lestvici s štajerskimi sosedi, poraz pa še večji glavobol na stadionu Z'dežele. Celjani so v Ljudskem vrtu neporaženi že tri tekme, prvenstvo pa so odprli z domačim porazom proti vijoličnim, bilo je 2:3. »Dogodki pri njih ne smejo vplivati na našo pripravo. Posvetiti se moramo zgolj nam samim in da bomo na igrišču delovali kot celota,« je pred 105. štajerskim obračunom povedal branilec Žan Flis.

