Ne za Brazilce, da za Argentince

Osem tednov po finalni tekmi južnoameriškega prvenstva v Riu de Janeiru, v kateri so nogometaši Argentine ugnali Brazilijo z 1:0 in po dolgih 28 letih osvojili šampionsko lovoriko, se bodo danes na zeleni celini nadaljevale kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022. Na lestvici vodita najboljši zasedbi letošnje Cope Americe, le da so po šestih odigranih krogih od skupno 18 na vrhu Brazilci brez poraza. Drugouvrščeni Argentinci pa jih bodo vnovič izzvali v nedeljo, tokrat v São Paulu.



Za ogrevanje pred večnim derbijem bo Brazilija drevi gostovala v Čilu, Argentina v Venezueli. Selektorji vseh reprezentanc so si v minulih tednih belili glave predvsem z vprašanjem, na katere igralce iz evropskih klubov bodo lahko računali, saj so se v marsikateri državi ustrašili novega vala pandemije in napovedali omejitve potovanj tudi za športnike. V Španiji so sicer omilili napovedane ukrepe, zato pa v Angliji niso pokazali večjih znakov prožnosti. Brazilski strateg Tite bo zato v četrtem ciklu kvalifikacij za SP, v katerem njegovo moštvo čaka še domači dvoboj s Perujem 9. t. m., pogrešal kar devet adutov, ki si služijo kruh na Otoku. Manjkali bodo vratarja Alisson (Liverpool) in Ederson (Manchester City) ter Thiago Silva (Chelsea), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Raphinha (Leeds), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City) in Richarlison (Everton). Za nameček so brazilske oblasti opustile prvotno zamisel, da bi za nedeljski spopad z Argentino dovolile 12.000 gledalcem vstop na stadion Neo Quimica, dom Corinthiansa. Po zadnji odločitvi si bo lahko derbi ogledalo s tribun le 1500 povabljenih gostov. Koliko bo igral Messi? Letošnji južnoameriški prvaki imajo manj orožij v angleških klubih, a so vendarle ubrali drugačno taktiko. Zagotovili so, da bodo najboljši vratar Cope Americe Emiliano Martinez, Emiliano Buendia (oba Aston Villa), Cristian Romero in Giovani Lo Celso (oba Tottenham) v tem ciklu igrali le na prvih dveh tekmah in se še pred soočenjem z Brazilijo vrnili k delodajalcem v obvezno karanteno. Selektor Lionel Scaloni zato kljub poškodbam napadalcev Sergia Agüera in Maura Icardija nima usodnih preglavic. V reprezentanco je vpoklical Juventusovega asa Paulo Dybalo, ki je nazadnje igral za Argentino novembra 2019 na prijateljski tekmi z Izraelom, zdaj pa se mora še odločiti, v kolikšni meri bo obremenil rekorderja moštva po številu odigranih tekem (151) in doseženih golov (76) Lionela Messija. Kalvarija pri Barceloni in prestop k PSG sta mu vzela veliko energije, za Parižane pa je doslej igral le zadnje pol ure na nedeljskem gostovanju pri Reimsu. A dvoboja z Brazilci ne bi izpustil, dokler ga lahko noge še nesejo.



Vrstni red v južnoameriških kvalifikacijah po šestih odigranih krogih: Brazilija 18, Argentina 12, Ekvador 9, Urugvaj in Kolumbija po 8, Paragvaj 7, Čile 6, Bolivija 5, Venezuela in Peru po 4. Na SP se bodo neposredno uvrstile štiri reprezentance, peta bo morala v dodatne kvalifikacije.

