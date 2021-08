Ne ve še, ali je bil to njegov zadnji dvoboj

Filipinski narodni heroj Manny Pacquiao je pred boksarskim obračunom z Yordenisom Ugasom, ki je nasledil njegov šampionski pas združenja WBA, opozarjal, da veliko postavlja na kocko. Kot da bi slutil, kaj ga čaka v ringu lasvegaške arene T-Mobile.



Kubanski šampion je s pridom izkoriščal prednost svoje višine (175 cm : 166 cm) in večjega razpona rok (175 cm : 170 cm) ter na koncu pred 17.438 gledalci prepričljivo zmagal po točkah s 116:112, 115:113 in 116:112. Ugas je tako – na presenečenje mnogih – zanesljivo prvič ubranil naslov svetovnega prvaka v velterski kategoriji po različici WBA, ki si ga je izbojeval septembra lani z uspehom proti Američanu Abelu Ramosu.



»Najprej bi se rad zahvalil Mannyju, da mi je dal priložnost,« je 35-letni Kubanec, ki je v lasvegaški ring vskočil tik pred zdajci namesto poškodovanega še neporaženega Američana Errola Spencea (27 zmag, 21 s k. o.), izkazal hvaležnost in spoštovanje do sedem let starejšega Filipinca. »Imel sem le dva tedna priprav, toda poslušal sem svoje trenerje, kar je prineslo želeni uspeh,« je pojasnil Ugas, potem ko je slavil 27. in obenem najodmevnejšo zmago (v statistiki ima tudi štiri poraze). Z njo si je še izdatno okrepil samozavest, kar je mogoče soditi tudi po njegovih naslednjih besedah. »Zdaj si želim združiti vse šampionske pasove v velterski kategoriji, naslednji na moji tarči pa je Spence. Upam, da bo kmalu okreval,« si je zaželel presrečni Ugas, ki v velterski kategoriji, v kateri si je pred desetimi leti šampionski pas združenja IBF lastil Dejan Zavec, na neuradni lestvici zaseda četrto mesto za Američani Spenceom, Terenceom Crawfordom in Shawnom Porterjem. Filipinski veteran dal vse od sebe Pacquiao, ki je bil še včeraj v omenjenem točkovanju peti, na drugi strani po osmem profesionalnem porazu (ob 62 zmagah in dveh neodločenih izidih) ni skrival razočaranja. »Med dvobojem sem imel določene težave, noge me niso ubogale tako, kot sem pričakoval. Dal sem vse od sebe, kar pa tokrat ni bilo dovolj za uspeh. To je boks,« je kubanskemu asu športno čestital filipinski veteran, ki se ni mogel izogniti vprašanjem glede svoje prihodnosti. »Ne vem še, ali je bil to moj zadnji nastop v ringu,« ni dal jasnega odgovora 42-letni Filipinec, ki naj bi se zdaj v domovini povsem posvetil politični karieri. Različni mediji poročajo, da naj bi v naslednjih dneh vložil kandidaturo za predsednika Filipinov, kjer bodo volitve maja prihodnje leto.

Zaradi denarja mu že zdavnaj ni treba več boksati. Zgolj za včerajšnji obračun naj bi na njegov bančni račun kapnilo nič manj kot 25 milijonov dolarjev, skupaj pa je na svoji blesteči športni poti zaslužil več kot 450 milijonov ameriških zelencev.

