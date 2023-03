Ne strinja se s Carlsenom, a ga v bistvu razume

Po desetletju ima Slovenija novega šahovskega velemojstra. Osemnajstletni Jan Šubelj je na članskem evropskem prvenstvu v srbski Vrnjački Banji izpolnil še zadnji pogoj za ta naziv, obenem je postal najmlajši slovenski šahist z velemojstrskim nazivom. In kdo je pobliže nov (vele)mojster 64 črno-belih polj?

V mlajših starostnih kategorijah ste osvojili že osem odličij na velikih tekmovanjih. Kako so te žlahtne kovine postopoma obogatile vaša trofejno zakladnico?

»Leta 2015 sem bil v Poreču tretji na evropskem prvenstvu za igralce do dvanajstega leta starosti v standardnem šahu. Leto kasneje sem postal evropski prvak v pospešenem šahu. Leta 2017 sem dvakrat zmagal na evropskem prvenstvu do 14 let v Budvi v Črni gori, najprej v hitropoteznem, nato v pospešenem šahu. Leta 2019 sem bil še v Španiji tretji na svetovnem prvenstvu za mladince do 16 let v pospešenem šahu, še enkrat sem tudi zmagal na evropskem hitropoteznem prvenstvu. Tretji sem bil še na prvenstvu v pospešenem šahu. Poleg tega je tu še 3. mesto v hitropoteznem šahu na evropskem prvenstvu v Romuniji leta 2018.«

Impresivni rezultati, zares, kako ste pa sploh začeli s šahom?

»V prvem razredu osnovne šole sem se vpisal v šahovski krožek v OŠ Komenda Moste. Tam je bil Franc Poglajen, ki je vodil ta krožek, šah mi je zelo hitro postal všeč in sem tudi zelo hitro začel igrati tudi na tekmovanjih.«

Ste iz Križa pri Komendi, po nastopanju za komendski klub zdaj šahirate za ŽŠK Maribor Poligram, ta je tudi letošnji državni ekipni prvak v hitropoteznem šahu.

»Ni to, da sem se preselil, zamenjal sem klub, a živim še vedno v domačem kraju.«

Katero šolo pa sicer obiskujete?

»Sem dijak 4. razreda gimnazije v Kamniku. Če sem iskren, pa se še nisem povsem odločil, na kateri fakulteti bi potem študiral.«

Slišali smo, da je vaš šahovski vzornik Bobby Fischer. Zakaj ravno on?

»Imel je zelo poseben slog igre, zelo všeč mi je. Nikoli ni šel na remi, tudi njegove partije so mi nadvse všeč. Dobil je veliko število partij, po mojem mnenju je tudi najboljši šahist vseh časov. Nekateri bi pač rekli, da je to nekdo drug, a Fischer meni kot šahist najbolj ugaja.«

Ste z nazivom velemojstra za zdaj zadovoljili svoje cilje oziroma kakšna odskočna deska je to za naprej?

»Najprej bi se rad kar se da izboljšal. Drugače je ta naziv velemojstra tudi zelo pomemben zaradi tega, ker te potem tudi vabijo na tekmovanja, te v bistvu tudi plačajo, da prideš nanje. Veliko lažje je nato in s tega vidika tudi bolje.«

Dejali ste, da bi nekoč radi premagali svetovnega prvaka Magnusa Carlsena. Pa se sami strinjate z njim, da se je naveličal braniti naslov najboljšega na svetu v standardnem šahu, ker nima več motiva.

»Ne strinjam se z njim, a ga v bistvu razumem. Res je že deset let svetovni prvak, verjetno čuti, da je vedno isto, da vedno zmaga in da nima več česa za dokazati. Le izgubil bi lahko zdaj, če bi bil denimo poražen v dvoboju. Kar se lahko hitro zgodi, glede na to, da igrajo le dvanajst partij. Škoda, da je zapustil mesto svetovnega prvaka, a tudi brez njega se bo igral šah.«