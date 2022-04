Navijači trepetajo: bo Luka Dončić zaradi poškodbe manjkal v končnici? (VIDEO)

Luka Dončić se je na zadnji tekmi rednega dela sezone, sicer za Dallas nepomembni, poškodoval in zasejal strah v ekipo pred začetkom končnice prvenstva NBA. Dallas je sicer s 130 : 120 premagal San Antonio, Dončić pa si je poškodoval levo mečno mišico in je vprašljiv za nastop v končnici konec tedna proti Utahu.

Dončić, ki je pred poškodbo dosegel 26 točk, 8 skokov in 9 podaj, na današnji tekmi pravzaprav sploh ne bi smel nastopiti zaradi tehničnih napak, vendar mu je vodstvo lige pred dnevi 16. tehnično napako izbrisalo.

Dragić se še ni vrnil po covidu

Medtem ko Goran Dragić za Brooklyn po koronski okužbi še ni zaigral (njegovi soigralci so premagali s 134 : 126 Indiano in osvojili sedmo mesto na vzhodu), pa se je v dresu Denverja po dolgem času spet pojavil Vlatko Čančar in dosegel 2 točki.