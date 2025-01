Navijači Primoža Rogliča pozor, to so dnevi, ko boste lahko zanj navijali

Organizatorji kolesarske dirke po Italiji so danes v Rimu predstavili traso 108. izdaje Gira. Po zaporednih slovenskih zmagah Tadeja Pogačarja lani in Primoža Rogliča leta 2023 se bo tokratna izdaja začela v Albaniji 9. maja in končala 1. junija v Rimu. Dolga bo 3413,3 km s skupno 52.500 višinskimi metri.

Od Slovencev bodo na italijanski pentlji predvidoma nastopili Roglič, Jan Tratnik (oba Red Bull-BORA-hansgrohe) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious), za katerega bo to drugi nastop na tritedenskih preizkušnjah po Vuelti 2023.

Branilec lanske zmage na Giru Pogačar bo glede na poln spomladanski spored ciljal na dvojček Tour-Vuelta, medtem ko bo Roglič poskusil v sezoni dobro opraviti tako z Girom kot s Tourom. Zasavec je doslej enkrat dobil Giro, štirikrat pa Vuelto.

Zanimiva 14. etapa

Za slovenske ljubitelje kolesarstva bo zelo pomembna 14. etapa, ki se bo 24. maja začela v Trevisu in končala po 186 km v obeh Goricah oziroma na Trgu Evrope, kjer se gradi center Evropske prestolnice kulture.

Kolesarji bodo v Slovenijo vstopili na Plešivem, prečkali Brda in se zapeljali skozi Medano, Dobrovo, Šmartno, Kojsko in Hum. Trasa se bo za nekaj kilometrov vrnila v Italijo, tako kot leta 2021, in se skozi Števerjan zapeljala v Novo Gorico, kjer bosta potekala dva zaključna mestna kroga, so zapisali na spletni strani MMC RTV Slovenija.

Že 108. italijanska pentlja se bo sicer začela kot omenjeno v Albaniji z razgibanima prvo in nato tretjo etapo ter vmesnim kronometrom v Tirani.

Po uvodnem trojčku etap v Albaniji bo na vrsti prost dan za selitev ekip in ostalih deležnikov dirke prek Otrantskih vrat nazaj v Italijo. Tam se bo spored nadaljeval s tremi zaporednimi ravninskimi etapami, nato pa po prvem gorskem cilju do Tagliacozza v sedmi etapi sledita še dve razgibani etapi. Posebna bo tista v deveti etapi od Gubbia do Siene, ki bo kolesarje popeljala po okoli 30 km makadamskih odsekov, bolj znanih na preizkušnji Strade Bianche v marcu.

Po prostem dnevu bo na sporedu ravninska vožnja na čas od Lucce do Pise v dolžini 28,6 km, po razgibani etapi in treh ravninskih, vključno s tisto do obeh Goric, pa v 15. etapi prihaja zahtevnejši test od Fiume Veneta do Asiaga (214 km).

Težak zadnji teden

Zadnji teden bo najtežji. Takoj po dnevu premora bodo kolesarji opravili z gorsko etapo do San Valentina s 17,4 km dolgim zadnjim klancem. Po razgibani etapi do Bormia in ravninski trasi v 18. etapi sledi kraljevska etapa od Bielle do Champoluca. V njej bodo morali tekmovalci premagati tri vzpone najvišje kategorije: Tzecore (16 km/7,7 %), Saint-Pantaleon (16,5 km/7,2 %) in Col de Joux (15,1 km/6,9 %).

Tudi predzadnja etapa bo zelo zahtevna, vrača pa se delno makadamski Colle delle Finestre (18,5 km/9,2 %). Vrh bo na vrsti slabih 28 km pred ciljem, sledi le še spust in vzpon do Sestriera. Zadnja etapa bo namenjena paradi šampionov v Rimu s sprinterskim zaključkom.