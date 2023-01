Navijač je udaril Dončića, poglejte, kaj je sledilo (VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks so doživeli triindvajseti poraz v sezoni oziroma četrtega na zadnjih petih tekmah. Na domačem parketu so morali kljub 29 točkam slovenskega asa Luke Dončića priznati premoč Los Angeles Clippers, ki so zmagali s 112:98.

Luka Dončić je ob metu 9:21 dosegel 29 točk, 10 skokov in 4 podaje. Izgubil je štiri žoge in zadel osem od 13 prostih metov. Dobil je tudi deseto tehnično napako v sezoni, eno pa so mu konec prve četrtine črtali. »Moramo delati na tem in biti samozavestni. Vsak dan na treningu moramo najti to rutino, gre za veliko stvar,« je o težavah na liniji prostih metov dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Za nekaj dodatne nervoze je poskrbel navijač, ki je vidno razjezil našega košarkarskega superzvezdnika. Ko se je namreč ta odpravljal v slačilnico, ga je nekdo s tribune močno udaril po hrbtu.