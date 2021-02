Našo čast rešuje najmlajša

Po črnem ponedeljku, ki je za Aljaža Bedeneta, Polono Hercog in Tamaro Zidanšek pomenil slovo od odprtega prvenstva Avstralije v 1. krogu, je na uvodnem turnirju za grand slam v sezoni le prišel prijetnejši dan za slovenski tenis. Zanj je poskrbela Kaja Juvan z zmago nad 15. igralko sveta Johanno Konto. V Sydneyju rojena Britanka z madžarskimi koreninami je v uvodnem nizu potrdila svojo kakovost in ga dobila s 6:4, v drugem pa je zaostala z 0:2 in po enem od udarcev pri mreži predala dvoboj zaradi bolečin v predelu trebuha.



Juvanova, ki na lestvici WTA zaseda 104. mesto, bo tako prvič igrala v drugem krogu OP Avstralije, potem ko je lani ob ognjenem krstu v Melbournu izpadla že v uvodnem nastopu proti Ukrajinki Dajani Jastremski. V četrtek se bo za preboj v tretji krog pomerila s 24-letno Egipčanko Mayar Sherif, trenutno 131. igralko na svetu, ki je včeraj ugnala Francozinjo Chloé Paquet s 7:5, 7:5. Zadnjemu slovenskemu adutu v posamični konkurenci se torej obeta lepa priložnost za najboljšo uvrstitev na turnirjih za grand slam v karieri, saj se je doslej na vseh štirih postajah velike četverice najdlje prebila do drugega kroga. Johanna Konta je imela lani veliko težav zaradi poškodbe kolena, pri 29 letih pa je upala, da ji bo sreča bolj naklonjena. V dvoboju z devet let mlajšo Ljubljančanko je bolje začela in z breakoma v tretji in sedmi igri dobila prvi niz, čeprav je v osmi igri že zaprosila za pomoč fizioterapevtke. V drugem nizu pa je trikratna polfinalistka turnirjev za grand slam začutila vse hujšo bolečino v predelu trebuha, po novem zdravniškem premoru in izgubljenih dveh igrah brez osvojene točke pa se je vdala po natanko eni uri igre in se v solzah odpravila v slačilnico. Juvanova je do tedaj naredila precej manj neizsiljenih napak (8:16) in dvojnih napak pri servisu (1:4), nekoliko slabše pa so ji šli od rok prvi začetni udarci. Nadal naprej, Azarenkova domov Prvi krog je bil končna postaja tudi za dvakratno zmagovalko OP Avstralije Viktorijo Azarenko. A njen poraz z Američanko Jessico Pegulo, 61. igralko sveta, s 5:7, 4:6, niti ni velika senzacija. Belorusinja, ki je bila v Melbournu najboljša v letih 2012 in 2013, po preboju v četrtfinale leta 2016 ni več dočakala uvrstitve v drugi krog. V letih 2017, 2018 in lani je Avstralijo preskočila, predlani in letos je bila zanjo usodna že uvodna stopnička. Zato pa je svojo nalogo v moškem delu turnirja uspešno opravil Rafael Nadal. Sloviti Španec je od svojih 20 lovorik za grand slam osvojil le eno v Melbournu (leta 2009), v minulih tednih pa je imel precej težav z načetim hrbtom in zato izpustil nastop na pokalu ATP pretekli teden. Toda Srb Laslo Đere mu ni bil kos, po uri in 53 minutah igre je Nadal zmagal s 6:3, 6:4, 6:1. »Za menoj je zahtevnih 15 dni zaradi poškodbe, zato je bilo tokrat pomembno le preživeti. Potreboval sem zmago v treh nizih. Zdaj imam na voljo dan več za pripravo na naslednji nastop. V Avstraliji želim ostati čim dlje,« je poudaril 34-letni Majorčan.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: