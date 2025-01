Našim skakalcem po prvi seriji odlično kazalo, v drugi je šlo slabše

Avstrijec Stefan Kraft (131,5 in 132,5 metra, 273,3 točke) je zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v Innsbrucku in prevzel vodstvo na turneji štirih skakalnic. Tudi na naslednjih dveh mestih sta bila njegova rojaka, drugi je bil Jan Hörl (134 in 132 m, 271,9), tretji pa Daniel Tschofenig (231,5 in 127,5 m, 253,3).

Domen Prevc (129 in 123,5 m, 245,8) je imel deveti dosežek tretje tekme novoletne skakalne turneje, deseti je bil Anže Lanišek (127,5 in 125 m, 244,6), s petega mesta je na 17. po finalu zdrsnil Timi Zajc (131 in 119 m, 237,2).

V finale se nista uvrstila na 42. mestu Lovro Kos (117,5 m, 98,9) in na 49. Žiga Jelar (107,5 m, 77,8).