Naši hokejisti danes s favorizirano Kanado, jutri s Slovaško

Naši hokejski risi so se po dveh letih vrnili med svetovno elito, danes v času kosila, ob 12.20, bodo za uvod igrali s Kanadčani, z zvezdnikom Sidneyjem Crosbyjem favoriti za naslov. Jutri se bo Slovenija, prav tako ob 12.20, pomerila s Slovaško. Izziva prvenstva se posebej veseli kapetan izbrane vrste, 36-letni Robert Sabolič.

Kakšni so bili ti zadnji dnevi pred SP?

»Od četrtkovega dopoldneva smo na prizorišču v Stockholmu. Pred tem smo bili malce bolj severno v Uppsali, tam igrali s Kazahstanom. Iz našega zornega kota tekma ni bila brezhibna, ker na začetku nismo bili zanesljivi. Toda pozneje smo se vrnili v igro, zmagali. To je bilo pomembno. A vsaj tako kot ta igra štejeta tudi kakovosten trening in druženje s soigralci, želimo si namreč ustvariti res pravi moštveni duh.«

Zdaj ste kapetan tega moštva – kako gledate na to?

»Dokler se bom počutil, da lahko pomagam, da imam dovolj energije, se bom trudil po najboljših močeh. Res pa mi ni všeč, da je to prvenstvo tako pozno in potem niti ni kaj prida časa za pripravo na novo sezono. Za letos sem se že sredi zime odločil, da se bom odzval reprezentančnemu vabilu in zdaj si predvsem želim tu prispevati želeni učinek. Kako bo v prihodnje, bomo videli. O tem bom razmišljal po vrnitvi iz Stockholma.«

Rad bi videl, da bi bili tu nekateri izkušeni igralci, a ker jih ni, ne bom jokal.

Pogrešate dolgoletne soigralce Žigo Jegliča, Roka Tičarja, Jana Urbasa in še nekatere, s katerimi ste se veselili tudi nepričakovanih podvigov pri reprezentanci?

»Seveda mi je žal, da jih ni tukaj. Rad bi videl, da bi igrali, toda obenem zato ne bom jokal. Oni so se tako odločili, zdaj so vstopili v slačilnico novi fantje, dobro smo se povezali, optimist sem glede pristopa za SP.«

Sicer pa bo za vse vas pri slovenski izbrani vrsti že prihajajoči začetek prvenstva peklenski – najprej proti vodilni hokejski velesili Kanadi, že dan pozneje pa s Slovaško, prav tako ekipi iz dežele lepe hokejske tradicije?

»Na vsaki tekmi si želiš zmagati. Prav tu v Stockholmu smo na prvenstvu pred 12 leti že odščipnili točko veliki Kanadi. Morda nas bo podcenjevala, mi pa bomo igrali na vso moč. Bomo videli, kako bo to delovalo na ledu. Verjetno gre za najboljšo reprezentanco na svetu, kazalo pa bi čimveč pozitivnega s te premiere prenesti na naslednjo tekmo.«

Kako pa se s soigralci v pričakovanju prvenstva sproščate, ko misli le uidejo proč od hokeja?

»Na Švedskem smo v zadnjih dneh igrali zanimivo skandinavsko igro, podobno balinanju. Včasih primemo karte v roke ali odidemo v center mesta klepetat ob pijači. Družimo se in to je lepo.«

Vem, da imate radi nogomet, Inter iz Milana vam je eden ljubših klubov, ste si ogledal napet polfinale lige prvakov?

»Sem, obe tekmi. To je res vrhunski nogomet in kot športnik v njem prav uživam.«