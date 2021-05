Našega kolesarja odpeljali v bolnišnico: poglejte ta padec čez balanco (VIDEO)

Ob posnetkih padcana dirki po Italiji marsikoga spreleti srh. V deveti etapi je hudo padel, ko ga je po zdrsu na spustu vrglo čez kolo. Prevrnil se je in z glavo udaril ob tla.Mohorič je bil ob padcu vidno šokiran. Člani njegove ekipe so mu sicer pripeljali novo kolo, a ni mogel sesti nanj. Odpeljali so ga v bolnišnico. Kot pravijo v njegovi ekipi Bahrain Victorious, je tam ostal na opazovanju. Giro je tako Mohorič že končal