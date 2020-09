Naša soseda slavi, imajo teniškega zmagovalca

Dominic Thiem je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva Združenih držav Amerike. Drugi nosilec je v dramatičnem finalu premagal petega nosilca Nemca Alexandra Zvereva z 2 : 6, 4 : 6, 6 : 4, 6 : 3 in 7 : 6. Avstrijec je postal prvi igralec v odprti teniški eri, ki je osvojil turnir v New Yorku, potem ko je v finalu zaostajal že z 0 : 2 v nizih.



Letošnji finale koronskega odprtega prvenstva ZDA je bil v vseh pogledih zgodovinski. Prvič je o zmagovalcu odločil tie-break oziroma podaljšana igra v petem nizu.



Sedemindvajsetletni Thiem, sploh prvi Avstrijec z zmago na odprtem prvenstvu ZDA, je svoj premierni turnir za grand slam turnir v karieri dobil po dvoboju, ki je trajal štiri ure in dve minuti.



Turnir so letos igrali pred praznimi tribunami zaradi pandemije novega koronavirusa.