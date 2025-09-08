Potop slovenske reprezentance v Baslu, po prvem polčasu visoko zaostaja

Slovenska nogometna reprezentanca je ob 20.45 v Baslu začela drugo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec je Švica, ki je v vlogi papirnatega favorita. Trenutni rezultat je 3:0 za domačo izbrano vrsto. V 22. minuti je najprej zadel obrambni igralec Nico Elvedi. V 33. je vodstvo povišal napadalec Breel Embolo, v 38. pa še bočni igralec Dan Ndoye.

Za uvod remi

V uvodnem krogu je slovenska vrsta v skupini B doma igrala 2:2 s Švedsko, »trenutno brutalno učinkovita« Švica, kot se je izrazil njen najnevarnejši napadalec Breel Embolo, pa je s 4:0 odpravila Kosovo.

Pred odhodom v Basel je iz reprezentance odpadel Jan Mlakar zaradi poškodbe, še nekaj igralcev pa čuti utrujenost in ima določene težave po zahtevnem petkovem obračunu s Švedi.

Slovenija se je s Švico, ki je najvišje na lestvici Mednarodne nogometne zveze v skupini B, skupno merila že devetkrat, proti njej pa ima dve zmagi, neodločen izid in šest porazov.

Tekmo sodijo Francozi na čelu s Francoisom Letexierom.