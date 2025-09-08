KVALIFIKACIJE

Potop slovenske reprezentance v Baslu, po prvem polčasu visoko zaostaja

Pred odhodom v Basel je iz reprezentance odpadel Jan Mlakar zaradi poškodbe, še nekaj igralcev pa čuti utrujenost in ima določene težave.
Fotografija: Matjaž Kek FOTO: Voranc Vogel
Odpri galerijo
Matjaž Kek FOTO: Voranc Vogel

STA, A. Ka.
08.09.2025 ob 20:45
08.09.2025 ob 21:35
STA, A. Ka.
08.09.2025 ob 20:45
08.09.2025 ob 21:35

Slovenska nogometna reprezentanca je ob 20.45 v Baslu začela drugo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec je Švica, ki je v vlogi papirnatega favorita. Trenutni rezultat je 3:0 za domačo izbrano vrsto. V 22. minuti je najprej zadel obrambni igralec Nico Elvedi. V 33. je vodstvo povišal napadalec Breel Embolo, v 38. pa še bočni igralec Dan Ndoye.

Za uvod remi

V uvodnem krogu je slovenska vrsta v skupini B doma igrala 2:2 s Švedsko, »trenutno brutalno učinkovita« Švica, kot se je izrazil njen najnevarnejši napadalec Breel Embolo, pa je s 4:0 odpravila Kosovo.

Pred odhodom v Basel je iz reprezentance odpadel Jan Mlakar zaradi poškodbe, še nekaj igralcev pa čuti utrujenost in ima določene težave po zahtevnem petkovem obračunu s Švedi.

Slovenija se je s Švico, ki je najvišje na lestvici Mednarodne nogometne zveze v skupini B, skupno merila že devetkrat, proti njej pa ima dve zmagi, neodločen izid in šest porazov.

Tekmo sodijo Francozi na čelu s Francoisom Letexierom.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

nogomet Slovenija Švica reprezentanca kvalifikacije svetovno prvenstvo

Priporočamo

Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«
Podražitve v Sloveniji: cene brezalkoholnih pijač močno gor, govejega mesa še bolj, a to še zdaleč ni vse
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«
Podražitve v Sloveniji: cene brezalkoholnih pijač močno gor, govejega mesa še bolj, a to še zdaleč ni vse
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.