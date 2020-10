Narobe svet: namesto Olimpije v vrhu Tabor

Tri delitve točk z istim izidom

Izidi 8. kroga – Maribor : Koper 1:1 (Rok Kronaveter 45.; Dare Vršič 35.-11-m), Celje : Gorica 1:1 (Filip Dangubić 91.-11-m; Nejc Mevlja 45.), Bravo : Aluminij 1:1 (Michele Šego 24.; Roko Prša 71.), Tabor Sežana : Olimpija 2:1 (Aldair 17., 67.; Tim Max Elšnik 11.), Domžale – Mura večerna tekma. Pari 9. kroga, sreda: Gorica – CB24 Tabor Sežana (16), Koper – Celje (18); četrtek: Olimpija – Bravo (15.45), Mura – Maribor (17.30), Aluminij – Domžale (18).

Camoranesi zadovoljen z igro

Celjani skozi šivankino uho

Prva liga Telekom Slovenije

Tabor 8 5 0 3 13:11 15

Maribor 8 3 4 1 17:9 13

Mura 7 4 1 2 11:5 13

Olimpija 8 3 3 2 8:7 12

Bravo 8 3 2 3 10:12 11

Koper 8 2 4 2 10:9 10

Celje 8 2 3 3 8:9 9

Aluminij 8 2 3 3 6:11 9

Domžale 7 2 2 3 10:11 8

Gorica 8 1 2 5 7:16 5

Osmi krog Prve lige Telekom Slovenije je prinesel nogometni družini v Sloveniji novo presenečenje v zgornjem delu lestvice državnega prvenstva. Potem ko je sežanski klub CB24 Tabor zasluženo premagal Olimpijo in unovčil spodrsljaj Maribora v Ljudskem vrtu, se je zavihtel pred največja slovenska kluba. Ljubljančanom je na gostovanju blizu meje z Italijo resda kazalo zelo dobro, potem ko jez odličnim strelom na prvo matiral domačega vratarja s približno 15 metrov. Toda pozneje je bil bolj konkreten vendarle Tabor, dvoboj pa je odločil portugalski krilni adut s slovitim nogometnim priimkom. Slednji je bil pogosto prehiter za gostujoče branilce, kot tudi v odločilni akciji v drugem polčasu, ko je bil prvi pri odbiti žogi od vratnice po streluSežanci so podaljšali trend: Tabor je namreč na domačem igrišču v tej sezoni stoodstoten (5-0-0!), z golomaAldairja pa je prišel vsaj začasno tudi do vrha lestvice 1. SNL. Olimpija je končala niz treh tekem brez poraza, ob tem pa njeni navijači v tej sezoni še vedno čakajo na prvi uspeh zmajčkov zunaj Ljubljane. Domači trener, še poleti del ljubljanske trenerske šole, je bil lahko po zmagi upravičeno zadovoljen, saj je nadigral tudi gostujočega kolegaDerbi nekdanjih prvakov pod mariborsko Kalvarijo je bil zelo zanimiv, četudi se je tekma razživela šele po 25 minutah igre. Čeprav sta oba gola padla v prvem polčasu, pa je bilo bolj živahno v nadaljevanju, ko so Koprčanom opazno pošle moči, Štajerci so povsem prevladovali na igrišču, toda spremembe rezultata vendarle ni bilo. Maribor je podaljšal niz tekem brez zmage na svojem stadionu na tri, Koper ostaja brez popolnega izkupička v Ljudskem vrtu od oktobra 2009. »Vedel sem, da bomo imeli zahtevno nalogo proti ekipi, ki odlično igra prek nasprotnih napadov. Če sodnik ne bi dosodil enajstmetrovke za goste, bi imel dvoboj drugačen potek. Vsekakor niso imeli zahtevnega izziva le igralci obeh ekip, ampak tudi sodnik,« je ocenilTrener Maribora je imel v mislih nedosojen kazenski strel za vijoličaste iz prvega polčasa, ko jeigral z roko po strelu, in razveljavljeni gol Kronavetra v 92. minuti zaradi prekrška v napadu. »Ocena tekme? Odlična za nas!je zadržal veliko žog, od tod smo gradili nasprotne napade. V prvem polčasu bi morali unovčiti več in voditi s 3:1. Pozneje nam ni bilo lahko, fantom se je poznalo, da je za njimi 120 minut pokalne tekme, logično je, da so se povlekli nazaj. Toda Maribor si je priigral le polpriložnosti, našpa je v 88. minuti zapravil zicer za zmago,« je zatrdil. Če je trener Kopra poslal v ogenj kar pet nekdanjih igralcev Maribora (, Dodlek,, Mulahusejnović), je Camoranesi ponudil prvi nastop v udarni enajsterici 18-letnemu branilcu. »Ekipo je začutil že v pokalni tekmi, tokrat od prve minute, on pomoči izkušenih soigralcev je dobro opravil svoje delo,« je ocenil 44-letni Argentinec.Tudi dvoboj ekip z dna lestvice ni prinesel zmagovalca, državni prvaki pa so rešili svojo kožo v 91. minuti z bele točke po hitro dosojenem prekrškunad. »V prvem polčasu so nam manjkali le konkretni zaključki nekaterih akcij, gol pa smo prejeli iz prekinitve, kar se nam dogaja kar pogosto v zadnjem obdobju,« je prepričan celjski trener, njegov kolega na goriški klopije dodal: »Po tekmi z ekipo, ki je dobro selekcionirana in zna igrati nogomet, sem zadovoljen s svojimi igralci, saj so pokazali, da lahko parirajo najboljšim in gotovo lahko v prihodnje pričakujemo še več.«