Napočil dan spektakla v Ljudskem vrtu

Slovenska nogometna liga ponuja različne zgodbe, o tisti tradicionalno najbolj odmevni pa seveda dolgo ni dvoma – to je derbi ljubljanskih in mariborskih nogometašev. Ta vedno znova napolni tribune in športno Slovenijo razdeli na dva tabora. Drevišnja tekma v štajerski metropoli (Ljudski vrt, 20.15) pa je sploh posebna. Čeprav je državni prvak (drugič doslej Celje) že znan, je mariborski stadion za današnji spektakel od četrtkovega popoldneva razprodan.

Zdaj gre med večnima tekmecema za 2. mesto in tako boljše izhodišče v pričakovanju poletnih evropskih predstav, predvsem severovzhodni del dežele pa je sploh neučakan v pričakovanju današnjega večera, saj so bile na zadnjih štirih tekmah, torej skupno poldrugi mesec, tribune v Ljudskem vrtu za občinstvo zaradi kazni zaprte, prav v tem obdobju pa so nogometaši v vijoličnih dresih nanizali več dobrih predstav.

Pri klubu pa morajo biti pozorni, da pretirana evforija moštva ne bi odnesla k nezbranim potezam, ki so kajpak v derbiju še vidneje pod drobnogledom kot na običajnih tekmah. »Vem, kako je to, ko je evforija prevelika. Pri tem ne govorimo o navijačih. Oni so tisti, ki imajo pravico biti evforični in imajo vse vzvode, da ponesejo ekipo. Ne sme pa biti evforije med nami, pri odločitvah in izvedbi. Skupaj s sodelavci moramo stremeti k temu, da smo mirni in pragmatični,« je poudaril Ante Šimundža, trener Maribora.

V Rogaški Slatini za obstanek Pari 35. kroga – danes: Rogaška – Aluminij (15), Domžale – Radomlje (17.30), Maribor – Olimpija (20.15); jutri: Celje – Koper (15), Bravo – Mura (17.30); vrstni red: Celje 75, Olimpija 64, Maribor 63, Koper 47, Bravo 46, Mura 42, Domžale 39, Rogaška 33, Radomlje 31, Aluminij 28.

Prihaja tuji trener

Obenem so v Ljudskem vrtu zadovoljni, da je novo pogodbo, in sicer do leta 2026, podpisal eden adutov obrambne vrste Martin Milec, domači »pubec« in eden tistih z zelo jasnim vijoličnim genskim zapisom.

V ljubljanskem taboru zadnje tedne še zdaleč ni bilo zaznati toliko nasmejanih obrazov kot med največjimi tekmeci in drevišnjimi gostitelji. Ne nazadnje je derbi, ki sta ga moštvi sredi aprila igrali v Stožicah, z 2:1 pripadel Mariboru. Toda pri Olimpijinem iskanju ustrezne poti iz labirinta ni šlo le za spodrsljaj proti največjemu tekmecu. Tudi zadnja tekma z Muro (0:0) je bila iz zeleno-belega zornega kota prav mučna, pred tem je zmajem spodrsnilo v Celju (0:1).

Zorana Zeljkovića na ljubljanski klopi ni več, vadbo je prevzel Boštjan Miklič, prvi mož mlajših selekcij, na današnji tekmi bo na klopi športni direktor Goran Boromisa. In kot je dejal ob včerajšnjem srečanju z novinarji, Olimpija zdaj krmari med »stotimi ponudbami«, napovedal pa je prihod tujega trenerja.

V slačilnici poskušajo ohraniti zbranost, kapetan in reprezentant Timi Max Elšnik je prepričan, da bo moštvo pod žarometi razprodanega Ljudskega vrta na najvišji ravni motivacije. Tekme v Ljudskem vrtu pa so kajpak tudi zanj vedno posebne, saj izvirno prihaja iz bližnjega Zlatoličja.