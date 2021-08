Napetost se stopnjuje, odštevamo ure do spektakla

Tekmo ob 13. uri bomo spremljali v živo, pridružite se nam na naši spletni strani.

Ob 13. uri se bo Slovenija ustavila; verjetno bodo redki, ki ne bodo prikovani pred televizijske ali radijske sprejemnike, prek katerih bodo spremljali košarkarsko tekmo med Slovenijo in Francijo.Če izbrancipremagajo današnje tekmece, se bodo v nedeljo ob 4.30 v velikem finalu (z ZDA, ki so bile boljše od Avstralije s 97:78) udarili za zlato olimpijsko medaljo, sicer pa ob 13. uri za bron. Navijačev v dvorani v Tokiu zaradi koronskih ukrepov kakor že ves turnir ne bo. Sekulić je pred današnjo tekmo prosil delodajalce za razumevanje, da omogočijo delavcem navijanje ob enih popoldne.Slovenci so leta 2017, ko so osvojili evropsko krono, vedno neugodne Francoze premagali v skupinskem delu. »Francija je že dve desetletji v vrhu evropske in svetovne košarke. Na tej tekmi lahko pričakujemo marsikaj. To je polfinale, vsakdo si želi odličja in pripravljeni moramo biti na vse,« pred obračunom opozarja Sekulić. Izpostaviti velja najboljšega obrambnega igralca lige NBA, specialista za obrambo, tu pa so še odlični branilciterin