Napeto je bilo: Rogliču bi rdečo majico skoraj odvzel Slovenec

Prva gorska etapa na dirki po Španiji je že prinesla pravi ognjemet v boju za rdečo majico. Slovenski asje bil znova lahko zaskrbljen zaradi uspešne skupine ubežnikov, v kateri pa ga je v boju za skupno vodstvo najbolj ogrožal prav slovenski kolesar in njegvo pomočnik na olimpijski dirki. Slednji je bil po odličnem kronometru v prvi etapi v dobrem položaju, da prevzame vodstvo, bil tudi že v virtualni rdeči amjici, a zadnji vzpon mu je pobral precel moči. Roglič je naposled le ubranil majico vodilnega, le za 8 sekund pa za njim zaostaja AvstrijecV skupni razvrstitvi je tretji z zaostankom 25 sekund Španec, četrti Kolumbijeczaostaja 36 sekund, peti pa Polanc, ki je pred začetkom etape zasedal 12. mestu in se znašel v številčnem pobegu kar 29 kolesarjev. Vmes je član UAE Team Emirates, ki še vedno nima pogodbe za naslednje leto, sicer malce popustil, a nato znova priključil kolegom v pobegu in ima po desetem mestu v etapi zdaj z 38 sekund zaostanka za Rogličem.V ospredju je bila najmočnejša četverica, ki pa je daleč od visokih mest v skupnem seštevku. Največ energije je za zahtevne zadnje štiri kilometre vzpona prihranil Avstralecin slavil tretjo zmago v poklicnem kolesarstvu. Za njim sta v cilj prišla drugi Španecter tretji Rus. Zaostala sta 21 oziroma 59 sekund.Favoriti za skupno zmago so v ozadju pritisnili na plin šele v zadnjih dveh kilometrih vzpona, Roglič pa je pazil na najbližje tekmece in v cilj prišel z zaostankom 3:33 minute skupaj z Britancem, Kolumbijcemter Masom in Lopezom. Nekaj sekund je zaostal Rus, pol minute pa je izgubil ŠpanecEtapo je sicer zaznamoval tudi hud padec veterana Alejandra Valverdeja, ki je zaradi poškodbe tudi odstopil.V soboto bo na sporedu pretežno ravninska etapa od Santa Pole do La Manga del Mar Menor (173,7 km).