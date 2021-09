Namesto kolajn nabirali kazni

Pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva za slalomiste na divjih vodah je bilo jasno, kdo so glavni slovenski aduti. Kanuist Benjamin Savšek je prispel na Slovaško z zlato olimpijsko kolajno iz Tokia in srebrno iz končne razvrstitve svetovnega pokala, na zmagovalni oder seštevka sezone sta se povzpela tudi kajakaša Peter Kauzer in Eva Terčelj, ki je v Bratislavi branila naslov svetovne prvakinje iz Seu d'Urgella 2019. In vsi trije so doživeli zelo podobno usodo.



Brez najvišjih uvrstitev so ostali zaradi kazenskih pribitkov 50 sekund, za katere vztrajajo, da si jih niso zaslužili. Pred vrnitvijo v domovino brez slalomske kolajne v konkurenci posameznikov je Savšek povzel misli slovenskih razočarancev: »Menim, da si kazni 50 sekund nisem zaslužil. Zadnja kombinacija vrat je bila zahtevna in težko se je bilo odzvati, kot bi si želel. Napaka me je stala kolajno, moji nastopi pa so bili sicer odlični. Ponosen sem, da sem po OI zadržal visoko raven. Jasno pa je, da je tudi nekaj razočaranja. Ko sem priveslal v cilj, sem mislil, da imam kljub napaki kolajno, a so mi naknadno namenili večjo kazen,« je dejal Savšek, ki je bil najhitrejši v polfinalu, v finalu pa so se mu načrti sfižili pri predzadnjih vratcih.



Pribitek 50 sekund si je prislužil tudi drugi slovenski adut med kanuisti Luka Božič, a v polfinalu, toda nova brazgotina po nizu razočaranj v olimpijski sezoni ga je vendarle skelela. Pred dvema letoma je bil namreč na SP tretji. Podobno velja za kajakaše in kajakašice. Vsa tri dekleta so obtičala v polfinalu, med njimi Terčeljeva s 50 kazenskimi sekundami, ker naj bi po mnenju sodnikov namenoma odrinila vrata. Kauzer pa si je v finalu prislužil še dve dodatni sekundi več in pristal na osmem mestu, kar je bila najboljša posamična uvrstitev slovenskih slalomistov v Bratislavi; Savšek je bil deveti, kanuistka Alja Kozorog deseta. »Napake za 50 sekund nisem storil. Bil sem na meji, a moja glava je bila še na pravem mestu in ne tako, kot pravijo sodniki. Čas je, da mednarodna in domača zveza nekaj storita, tako ne gre več naprej,« je bil ogorčen izkušeni Hrastničan. Za zgodovino V senci bojev slalomistov se je Nejc Žnidarčič vpisal v zgodovino SP v sprintu na divjih vodah. Še petič zapored je osvojil zlato kolajno med kajakaši in postal najuspešnejši tekmovalec vseh časov. »Svetovna prvenstva so na sporedu od leta 1952, nikoli pa nihče ni bil petkrat svetovni prvak. Vedno, ko si na vrhu neke razpredelnice, si lahko zelo ponosen, jaz sem danes kar na dveh,« je bil zadovoljen 37-letni Primorec, ki ne obžaluje, da njegova disciplina ni olimpijska: »Vedel sem, kam se podajam. Zame ni vse v OI.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: