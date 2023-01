Namesto Kekovih asov blestel drugoligaš Jadran

Nogometna družina pri nas odšteva zadnje tedne pred nadaljevanjem slovenskega prvenstva, ki ga bodo odprli 11. februarja, in še nekaj več tednov do začetka bojev za euro 2024, ko bodo Slovenci konec marca obiskali Kazahstan. Najboljši v 1. SNL igrajo prijateljske tekme, reprezentanti na tujem prave, prek katerih želijo ohraniti dobro formo tudi za spopad v Astani.

Angersu v francoskem prvenstvu ne steče, Miha Blažič (levo) in soigralci so najprej klonili proti PSG in Lionelu Messiju (desno), nazadnje še doma proti Clermontu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Konec tedna so še najmočneje opozorili nase – drugoligaši. Na Obali so namreč odigrali memorial Milana Šćulca na Bonifiki in v Dekanih. Sobotni polfinalni tekmi sta dobila Koper in Dekani, nedeljski finale je presenetljivo pripadel Jadranu (4:3).

Slovenci na tujem, na katere računa selektor Matjaž Kek, niso bili tako uspešni, četudi bodo imeli legionarji še veliko priložnosti za dvig svoje forme. Atletico Madrid je iskal tri točke na gostovanju v Almerii, toda ostal le pri eni (1:1), četudi je zabil prvi gol. Real Madrid in Barcelona, ki sta sinoči igrala superpokalno tekmo v Savdski Arabiji, sta na lestvici predaleč, zdi se, da Jan Oblak in soigralci ne morejo niti do tretjega mesta, ki ga po baskovskem derbiju z Bilbaom (3:1) še močneje drži Real Sociedad. Atletico se bo za četrto mesto, ki vendarle prinaša odrešilni nastop v ligi prvakov, udaril z Villarrealom, Betisom in Bilbaom.

Arsenal trdno na vrhu

Tudi obrambni zid, ki varuje linijo pred Janom Oblakom v slovenski reprezentanci, se ne more pohvaliti s svojim učinkom zadnjih dni. Miha Blažič je po novem porazu s svojim Angersom (Clermont 1:2) prikovan na dno francoskega prvenstva, doma je izgubil tudi Udinese (Bologna 1:2), katerega obrambo drži Jaka Bijol. Oba sta igrala vso tekmo, Sandi Lovrić je enajsterico Udineseja v Vidmu zapustil pri rezultatu 1:1.

Če Slovenci razmišljajo o svojih težavah, imajo na tujem drugačne izzive. V angleški premier league so spremljali enega najboljših koncev tedna v tej sezoni, razplet dveh mestnih derbijev pa je na vrhu učvrstil nogometaše Arsenala. Ti so namreč dobili londonski derbi na gostovanju pri Tottenhamu (0:2), Manchester United pa je dan prej doma strl odpor Cityja (2:1) tudi s pomočjo spornega gola Bruna Fernandesa za izenačenje na 1:1. To je tako razjezilo trenerja Cityja Pepa Guardiolo, da je podal zanimivo izjavo: »Vseeno mi je za premier league in pokal (City je prejšnji teden izpadel iz pokala, op. a.). Naj občasno zmagujejo tudi drugi!« Arsenal odslej uživa prednost 8 točk pred Cityjem in eno več pred Newcastlom in ManUtd.