Cedevita Olimpija v primežu okužb s covidom-19 in poškodb

Čas zaceli vse rane, pravi stari pregovor, toda po bolečih porazih se športniki običajno želijo čim prej vrniti v tekmovalne arene, da bi si povrnili načeto samozavest in sprali iz ust priokus po pelinu. Podobna želja je zaplamtela med košarkarji Cedevite Olimpije po sredini revanši z Bursaporom v evropskem pokalu, a včeraj niso dobili priložnosti za dokazovanje v derbiju 3. kroga lige ABA s Crveno zvezdo v Stožicah. Znašli so se namreč v neprijetnem primežu okužb s covidom-19 in poškodb. Beograjčani so bili že na poti v Slovenijo, na letališču Nikole Tesle pa so izvedeli za težave tekmecev in se vrnili domov. Preložitev dvoboja za nedoločen čas jim po svoje ustreza, saj bi morali nastopiti brez udarnega krilnega centra Benjamina Bentila, ki se je z dovoljenjem trenerja Vladimirja Jovanovića odpravil v rodno Gano na sestrino poroko, moštvo pa ima pred seboj tudi dvojni spored v evroligi. V sredo bo v Španiji najprej gostovalo pri Baskonii, v petek pa še pri madridskem Realu. Toda pri Crveni zvezdi hkrati vedo, da bodo morali tekmo prej ali slej odigrati in da zaradi zgoščenega koledarja niti ne bodo imeli na voljo ugodnega termina. To velja tudi za Cedevito Olimpijo, ki bi morala v sredo obiskati Romunijo in se pomeriti s tamkajšnjim prvakom Clujem Napoco. Zdaj mora počakati na mnenje klubskih zdravnikov in vodstva evropskega pokala. Vmes so njeni šefi zagotovili kupcem vstopnic za nedeljski derbi, da mislijo nanje in da bodo vse potrebne informacije prejeli v naslednjih dneh.

Prihod Rebca ni dovolj

Ljubljančani so imeli težave že ob soočenju z Bursasporom. Zoran Dragić se je poškodoval na evropskem prvenstvu, prisilno sta morala počivati tudi hrvaška reprezentanta Karlo Matković in Lovro Gnjidić, Marko Radovanović pa si je med igro zvil gleženj. Za nameček je Alen Omić pred dvobojem zbolel za trebušno virozo, kar mu je vzelo precej moči pred spopadom z agresivnimi košarkarji iz Turčije. Nato se je mednje naselil še koronavirus. Koliko članov ekipe je tokrat okuženih, kdo so in kakšne posledice čutijo, v Stožicah ne razkrivajo, saj so že od prvih zapletov s covidom-19 zvesti varstvu osebnih podatkov. Jasno pa je, da niso mogli zbrati dovolj zdravih mož za regionalni derbi, čeprav so za en mesec najeli organizatorja igre Matica Rebca, ki je med pripravljalnim obdobjem vadil v Stožicah, in s tem razširili seznam registriranih košarkarjev v ligi ABA na 15 imen. Po pravilniku tekmovanja bi potrebovali osem prisotnih in za igro sposobnih košarkarjev. Matic Rebec ima pri 27 letih sicer pestro košarkarsko pot. Bil je član zlate slovenske reprezentance na eurobasketu 2017, na naših igriščih pa je branil barve Heliosa, Rogaške, Krke in Sixta Primorske pod vodstvom Jurice Golemca. V prejšnji sezoni je igral v drugi italijanski in francoski ligi, Cedevita Olimpija je njegova 14. postaja. A na ognjeni krst v njenem dresu bo moral vnovič počakati.