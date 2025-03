Nameravate iti v Planico? Te informacije vam bodo prišle prav

Pred nami je zaključek letošnje moške sezone v smučarskih skokih, ki bo potekal v Planici. Skakalni praznik se bo začel 26. marca, ko bo preizkus letalnice, zaključil pa s posamično tekmo v nedeljo 30. marca. Organizatorji so poskrbeli tudi za pester spremljevalni program, saj bodo nastopila številna znana glasbena imena, med drugim Modrijani, Tabu in MI2. Cene vstopnic za ogled skokov v Planici se razlikujejo. Gibljejo se od 6 do 95 €, za majhne otroke pa je vstop prost. Celoten program in cene vstopnic si lahko pogledate v spodnjem delu članka.

Planica 7

Organizacijski komite Planica bo letos znova organiziral posebno tekmovanje, na katerem se bodo najboljši smučarski letalci na svetu potegovali za 20 tisoč švicarskih frankov. Prejel jih bo tisti, ki bo zbral največ točk v sedmih uradnih serijah, in sicer v četrtkovih kvalifikacijah ter petkovi, sobotni in nedeljski prvi in finalni seriji. Vsak športnik, ki bo v skupnem vodstvo po koncu vsega tekmovalnega dneva, bo prejel tudi nagrado, posebno darilo. Skupni zmagovalec bo uradno razglašen po finalnem dnevu, in sicer v nedeljo, 30. marca.

Zmagovalci Planice 7 2018 Kamil Stoch

2019 Rjoju Kobajaši

2021 Karl Geiger

2022 Stefan Kraft

2024 Daniel Huber

S tretjo izvedbo natečaja Ustvari pokal za Planico 7 Skupina Triglav znova spodbuja otroke in mladostnike k ustvarjalnosti ter aktivnemu preživljanju prostega časa. Mladi umetniki imajo priložnost oblikovati edinstven pokal za najboljšega smučarskega skakalca tekmovanja Planica 7. Na podlagi zmagovalne risbe Zavarovalnica Triglav ustari trajnostni pokal, ki ga avtor zmagovalne risbe nato osebno preda skupnemu zmagovalcu Planice 7. Lani je ta čast pripadla osnovnošolki Tjaši, ki je svoj pokal izročila Danielu Huberju in ob tem spoznala slovenske skakalce.

Deset avtorjev najbolj priljubljenih risb bo s svojim razredom povabljenih na kvalifikacije.

Trajnostna Planica

Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici ni le vrhunski športni dogodek, ampak tudi priložnost za trajnostni razvoj zimskih športov. S Planico 2025 želijo zmanjšati negativne vplive na okolje, spodbujati družbeno odgovornost ter vključiti lokalno skupnost in partnerje. Posebno pozornost bodo namenili zaščiti naravnih habitatov, omejili uporabo soli in drugih substanc ter skrbno spremljali vplive na ekosistem.

Dogodek bo dostopen vsem, saj bodo zagotovili prilagojeno infrastrukturo za invalide ter vključili lokalno prebivalstvo v organizacijo. Obiskovalcem bodo omogočili trajnostne prevoze in jih spodbujali k uporabi pešpoti. Zmanjšali bodo odpadke, omejili plastiko za enkratno uporabo ter hrano zagotavljali z lokalnimi dobavitelji. Digitalna promocija in ozaveščevalne kampanje bodo poudarjale pomen trajnostnega delovanja. Planica 2025 bo zgled odgovornega ravnanja v športu.

Nova dišava Planice

Prišel je čas, da je Planica dobila tudi svojo čudovito dišavo. Ideja, ki je zrasla v dolini pod Poncami in gozdu sredi iglavcev, je končno dobila svojo podobo. Planica je sijajna dišava, ki prepleta svežino in toplino. Začne se z živahnim bergamotom, grenivko in petitgrainom, ki pričarajo občutek gorskega zraka ob sončnem vzhodu. S topljenjem snega se razkrijejo lesne note vetiverja in cedrovine, obdane z nežnim mošusom.

Dišava Planica FOTO: S. N.

Končna harmonija jantarja in toplih gozdnih tonov spominja na pomladno sončno popoldne. Planica ni le vonj, temveč čutno potovanje skozi prehod letnih časov—od zimskih višav do pomladnega objema.

Program Planice 2025

Sreda, 26. marec

Preizkus letalnice

10.00: preizkus letalnice

Četrtek, 27. marec

Kvalifikacije

8.00: uradni trening, dve seriji

10.00: kvalifikacije

Razglasitev zmagovalca kvalifikacij in vodilnega v seštevku Planica 7

Spremljevalni program

Planica, Arena zabave

koncert NIPKE in VZROCK na odru Vala 202

Rateče, vaški trg

18.00 Sprejem junakov daljav

Petek, 28. marec

Posamična tekma

14.00: poskusna serija

15.00: prva serija

Sledi: finalna serija

Sledi: razglasitev dnevnih zmagovalcev in vodilnega v seštevku Planica 7

Spremljevalni program

Planica, Arena zabave

koncert TABU na odru Vala 202

Kranjska Gora, Alpska vasica

20.00 koncert HELP! BEATLES TRIBUTE

Sobota, 29. marec

Ekipna tekma

8.00: poskusna serija

9.30: prva serija

Sledi: finalna serija

Sledi: razglasitev dnevnih zmagovalcev in vodilnega v seštevku Planica 7

Spremljevalni program

Planica, Arena zabave

koncert MI2 in Ansambel STIL na odru Vala 202

Kranjska Gora, Trg zmagovalcev

19.00: koncert VZROCK

20.00: podelitev štartnih številk za nedeljsko tekmo, koncert CALIFORNIA

Nedelja, 30. marec

Posamična tekma

8.30: poskusna serija

9.30: prva serija

Sledi: finalna serija

Sledi: razglasitev dnevnih zmagovalcev in zmagovalca v seštevku Planica 7

Sledi: razglasitev zmagovalcev sezone v skupnih seštevkih svetovnega pokala FIS v smučarskih skokih in poletih ter v pokalu narodov

Spremljevalni program

Planica, Arena zabave

koncert MODRIJANI na odru Vala 202

Cenik vstopnic

Četrtek, 27. 3. 2025

Otroci 6 let: Prost vstop

Otroci od 7 do 14 let: 6,00 €

Odrasli: 25,00 €

Petek, 28. 3. 2025

Otroci 6 let: Prost vstop

Otroci od 7 do 14 let: 7,00 €

Odrasli: 35,00 €

Tribuna Kavka: 95,00 €

Tribuna Krka: 85,00 €

Tribuna NLB: 75,00 €

Sobota, 29. 3. 2025

Otroci 6 let: Prost vstop

Otroci od 7 do 14 let: 7,00 €

Odrasli: 35,00 €

Tribuna Kavka: 95,00 €

Tribuna Krka: 85,00 €

Tribuna NLB: 75,00 €