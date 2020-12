Nakamura najboljši na svojem dvorišču

Beli na potezi

Nakamura – Vachier-Lagrave, internet 2020. Črni je vzel belega kmeta na e5 in s tem usodno izpostavil svojo damo na odprti liniji. Kako je beli hitro kaznoval to nepremišljenost?

REŠITEV:

1.Sg5! Df6 2.Lxh7+ Kh8 3.Dh5 in črni je priznal poraz, saj po 3…Dh6 4.Sxf7+ Txf7 izgubi damo z 5.Lxh6.

Hitropotezni pokal na strani Chess.com že več let predstavlja eno najmočnejših tekmovanj v hitrih oblikah šaha na spletu. Letošnja izvedba je z nizom dodatnih kvalifikacijskih turnirjev in močno obogatenim nagradnim skladom v skupni višini 250.000 dolarjev pričakovano poskrbela za zares množično udeležbo s številnimi igralci iz svetovnega vrha na čelu.Glavni del tekmovanja predstavljajo izločilni boji za končno zmago, ki potekajo v edinstvenem formatu. Tekmeca se merita v treh različnih časovnih kontrolah s petimi minutami časa za razmišljanje na igralca, tremi minutami in minuto ob dodatku sekunde za odigrano potezo. Vsak od treh delov dvoboja traja po eno uro.Tretjič zapored je bil najboljši Američan, veliki specialist za hitre oblike šaha, še posebno na spletu. Lovoriko je osvojil prvič, ko je sodeloval tudi svetovni prvak. Večina je pričakovala ponovitev finalov iz 2016 in 2017, v katerih je bil norveški šampion obakrat boljši od Američana. A je Carlsenu tokrat račune v polfinalu nepričakovano prekrižal Francoz, ki je presenetljivo zmagal s 13:11. Še tesnejši izid smo videli v drugi partiji, v kateri sta se pomerila Nakamura in. Nakamura je rojaka premagal z minimalno razliko 13,5:12,5 in se mu tako oddolžil za polfinalni poraz na prvem turnirju nove sezone elitne spletne serije pred manj kot mesecem dni.Nakamura je bil veliki favorit finala, a njegova pot do zmage je bila vse prej kot enosmerna ulica. Vachier-Lagrave je vseskozi držal priključek. Ko je v zadnjem, najhitrejšem segmentu igre z minuto časa za razmišljanje celo prešel v vodstvo, je celo kazalo, da bi lahko na pleča položil še enega velikana hitropoteznega šaha. A je Nakamura nato vendarle pokazal, zakaj je že več let spletni kralj najhitrejših oblik šaha, in je z neverjetnimi sedmimi zmagami v zadnjih osmih partijah prišel do prepričljive zmage 18,5:12,5. Z njo je potrdil status enega najuspešnejših igralcev v tem letu, v katerem so turnirji z najboljšimi igralci večinoma potekali le na spletu. Njegova zmaga predstavlja tudi nov uspeh za spletno stran Chess.com, ki ga sponzorira, in platformo za predvajanje vsebin v živo twitch. Prek obeh s svojimi hitropoteznimi vragolijami podira rekorde pri pridobivanju občinstva, s čimer ameriški trg postaja še bolj dojemljiv za čare kraljevske igre.