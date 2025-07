Najtežje breme zeleno-belih nosi trener

V petek se v Domžalah s tekmo Radomlje – Aluminij po slabih dveh mesecih premora začenja 35. slovensko nogometno prvenstvo v samostojni Sloveniji. V kakšni formi in s kakšno popotnico bo deseterica odprla 10 mesecev dolg ligaški maraton, bo v veliki meri odvisno od povratnih tekem slovenskega trojčka v evropskih kvalifikacijah.

Olimpija, ki brani naslov, se bo že jutri v Almatiju proti Kairatu poskušala izogniti hitremu slovesu od lige prvakov po neodločenem izidu (1:1) v Stožicah, pokalni prvak Celje je po zmagi v Bakuju proti Sabahu (3:2) najbližje napredovanju v 2. kolo kvalifikacij za evropsko ligo, Koper pa bo proti sarajevskemu Željezničarju po peklenskem trpljenju na Grbavici (1:1) na Bonifiki lovil napredovanje v 2. kolo za konferenčno ligo.

Albert Riera je lahko zadovoljen, prenovljeni Celjani so že na evropskih obratih. FOTO: Blaž Samec

Prve evropske tekme so uresničile napovedi o možnostih in o izenačenosti tekmecev, pri čemer uspešna minula sezona še zlepa ni prednost, kvečjemu breme. Za Slovence se primerljivi ali za malenkost slabši tekmeci pripravijo še bolj temeljito in z večjo željo ter tekmovalnostjo, kar je naš trojček občutili na prvih tekmah. Le Celjani so z nogo in tri četrt že napredovali, Ljubljančane in Koprčane pa čaka še zelo, zelo napornih in zahtevnih 90, morda 120 minut ali celo loterija kazenskih strelov.

Ilija Stolica je bil zadnji

»Pričakujem, da se bodo tekme lotili na drugačen način, mi bomo morali prilagoditi svojo strategijo,« je že po prvih 90 minutah slovensko-kazahstanskega dvoboja prvakov razmišljal Olimpijin trener Jorge Simao. Portugalec je mož, ki sta mu izid in predstava na hrbet naložila najtežje breme med vsemi v zeleno-belem taboru. T

a je v Kazahstan odpotoval že v soboto z redno letalsko linijo. Ne le izid, tudi način, kako se bo ujel ali ušel iz zanke domačega kolega, bo v veliki meri krojil usodo 48-letnega ljubljanskega trenerja. Zadnji Olimpijin trener s porazom v uvodnem kvalifikacijskem kolu je bil Ilija Stolica. Pod taktirko srbskega strokovnjaka je zeleno-bele v kvalifikacijah za ligo prvakov leta 2018 izločil azerbajdžanski prvak Qarabag. Olimpija je potem evropsko jesen lovila v kvalifikacijah za evropsko ligo in obstala na zadnji kvalifikacijski oviri, ko jo je premagala slovaška Sparta iz Trnave. Takrat je bil trener že Safet Hadžić.

Prenovljeno Celje vznemirja

Že videno in odlično. Tudi prenovljeno moštvo Alberta Riere – priložnost je dal kar devetim novincem – je v Bakuju ugajalo in ob vseh nogometnih odlikah ter slabostih (lahkotnost prejemanja golov) iz minule sezone ohranilo tudi dramatičnost. Dvakrat so ulovili zaostanek, z golom rezervista Darka Hrke v sodnikovem dodatku, še dva je dodal novinec Franko Kovačević, pa so si Celjani na stežaj odprli vrata napredovanja. Še bolj pomembno je, da so prizemljili divje in evforične tekmece, ki jih je ukrotila in umirila le Rierova filozofija kombinatorne igre z žogo v nogah.

»Lahko smo še boljši. Novinci potrebujejo še nekaj časa, da bomo na želeni ravni. Toda čaka nas še najmanj 90 minut, lahko se zgodi marsikaj« je prepričan Španec, ki je napovedal, da Celjani doma ne bodo odstopali od napadalne taktike in lova na zmago.

Po trpljenju ob zmago

Koprčani so še živi! Peklensko vzdušje sarajevske Grbavice je v koprskem taboru že pozabljeno, malo je bolel le prejeti gol v sodnikovem dodatku. Toda tudi zmaga, ki bi sodila v kategorijo zelo srečnih, ne bi spreminjala začetnega izhodišča: dvoboj izenačenih tekmecev bo odločila četrtkov tekma na Bonifiki. Pragmatik Slaviša Stojanović je bil pošten in jasno povedal, da bo treba biti drugačen, boljši in zanesljivejši.

»Če bomo igrali tako, kot smo, bomo imeli velike težave. Znamo igrati bolje. Kakšen bo Željezničar v Kopru, ne vem. Želim si, da bi mi pokazali boljšo igro, potem pa naj napreduje boljši. Stabilnejši si bo zaslužil napredovanje v tem dvoboju,« je nazaj in naprej pogledal Stojanović, ki je imel v vratarju Metodu Jurharju velikega junaka, v Josipu Iličiću pa mojstra, ki je pokazal, na kakšen način je dodana vrednost. Toda ob Iličićevi virtuoznosti velja biti pozoren tudi na taktične podrobnosti: kdaj je 37-letni veteran še dodana vrednost, kdaj utež.