Najprej bodo prebijale islandski led, Ane Gros še ni

Svetovno prvenstvo za rokometašice v treh skandinavskih državah se je začelo sinoči s štirimi tekmami v skupinah C in G, danes ob 18. uri bodo uvodni dvoboj skupine D (zatem še Francija in Angola) odigrale Slovenke, ki se bodo v Stavangerju pomerile z Islandijo.

Zmaga jim odpira vrata drugega dela v Trondheimu in nadaljevanje lova na uvrstitev, ki bi jim prinesla olimpijske kvalifikacije. Izbranke Dragana Adžića so favoritinje, a tudi precejšnja neznanka.

Če bi Slovenke nastopile v najboljši zasedbi, s katero so na lanskem domačem euru ugnale Dansko, Hrvaško in Srbijo ter namučile prvakinje iz Norveške za končno osmo mesto, bi lahko merile celo na četrtfinale, toda odsotnost obeh organizatoric igre Nine Zulić in Elizabeth Omoregie ter vsaj za začetek mundiala tudi kapetanke Ane Gros so ohladila pričakovanja. Naše rokometašice tudi niso odigrale nobene pripravljalne tekme, zato je težko napovedati, kako je Adžić sestavil igro in v kakšni formi so.

8. mesto je najboljša uvrstitev Slovenije s SP 2003.

Kdo bo vodil igro?

Islandija je na papirju najšibkejša ekipa v skupini, z njo imajo Slovenke dobre izkušnje. V kvalifikacijah za prejšnje SP v Španiji so bile doma boljše s 24:14, v gosteh pa iztržile 21:21. To sta bili prvi tekmi Adžića na slovenski klopi. Črnogorec, ki vodi tudi Krim Mercator, iz katerega prihaja kar devet reprezentantk, je moral v tednu dni priprav v Stožicah zložiti nov mozaik v napadu.

Kdo bo sploh vodil igro? »Imamo nekaj rešitev. Tjaša Stanko je zelo raznovrstna in kreativna igralka, prav tako Tamara Mavsar, ki je bila na začetku kariere srednja zunanja. Nina Spreitzer zaradi svojega komolca ne bi smela igrati v napadu, a bomo morali tvegati tudi z njo. Na treningih se je izkazala Maja Hrvatin,« je pojasnil Adžić, znan po tem, da zna odlično pripraviti obrambo.

»To je zadnje tekmovanje v tem olimpijskem ciklusu in ne preostane nam drugega, kot da verjamemo, da si lahko priigramo vizum za aprilske kvalifikacije, kjer bi nam pomagala tudi Omoregiejeva. Vsa ta dekleta, ki bodo morala prevzeti odgovornost, so bolje pripravljena kot pred letom dni. Menim, da bomo konkurenčni. Že s popolno zasedbo bi bil izziv težek, tako bo še bolj,« je razmišljal Adžić, ki je Islandijo proučil prek njenih tekem z Norveško, Poljsko in Angolo na nedavnem turnirju na Norveškem.

Ane Gros še ni

Podatkov o tem, kako je šel pregled Grosove v Beogradu in ali, če sploh, bo dobila zeleno luč zdravnikov, še ni. Najverjetneje bo izpustila tudi sobotno pomembno tekmo z Angolo, ki naj bi odločila, kdo bo v Trondheim prenesel kakšno točko. Ob odsotnosti Rusinj so favoritinje branilke lovorike Norvežanke in Francozinje, zadnje finalistke iz Španije, z obema bo predvidoma igrala Slovenija.

»Zavedamo se, da so prve tekme vedno najtežje, ker je treba prebiti led. A vse je odvisno od nas, želimo pokazati pravi značaj in kako se igra za Slovenijo,« je sporočila Barbara Lazović, vratarka Amra Pandžić, ki ima ob odsotnosti Grosove vlogo kapetanke, pa je dodala: »Pripravljalno obdobje je bilo kratko, prijateljskih tekem nismo igrali, zato toliko bolj nestrpno čakamo začetek prvenstva, da pokažemo moč in čvrstost v obrambi, v napadu pa hitre noge in pamet.«