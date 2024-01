Najprej bo treba premagati samega sebe

Na Kulmu je že bolj ali manj vse nared za 28. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, na katerem bodo slovenski skakalci lovili jubilejno deseto kolajno. Že pred jutrišnjim slovesnim odprtjem (17.00) bodo na avstrijski velikanki izpeljali kvalifikacije (14.00), še pred njimi pa uradni trening (11.30), po katerem bo znano, katere štiri adute bo poslal v ogenj glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota.

Glede na predstave, ki jih kaže v tej zimi, Lovro Kos tokrat skoraj ne bi smel ostati brez nastopa na tekmovanju. Z zadnjimi uspešnimi nastopi se je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal povzpel že na 12. mesto – tik za Petra Prevca.

236 metrov znaša osebni rekord Lovra Kosa iz Planice 2021.

»Sezona se zame odvija bolje, kot sem pričakoval, tako da sem prijetno presenečen,« je uvodoma priznal 24-letni član ljubljanske Ilirije. Da so se mu stopničke že nekajkrat izmuznile skozi prste (že štirikrat je namreč pristal na nehvaležnem 4. mestu), ga prav nič ne jezi. »Vesel sem vsakega rezultata med deseterico,« je poudaril in pristavil, da si je z dobrimi skoki in uvrstitvami okrepil samozavest, s pomočjo katere lažje skrije kakšno napako.

Kar zadeva njegov cilj za SP, je odvrnil, da se mora najprej uvrstiti v ekipo, kakšne interne bitke in pritiska pa zaradi tega ne čuti. »Najpomembneje mi je, da bom na Kulmu užival. Če se mi ne bi uspelo prebiti v moštvo, pa bi se poskušal dogovoriti, da bi opravljal vlogo predskakalca. To bi bilo vsekakor bolje, kot da bi se živciral.«

Tudi zanj je prvi favorit avstrijski šampion Stefan Kraft. »Potem sta tu njegova rojaka Jan Hörl in Manuel Fettner, ki sta me nazadnje zelo presenetila. Svojo formo spet stopnjuje Johann Andre Forfang, tu so še Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc ...,« je naštel Kos in na opazko, da je zraven tudi on, odvrnil: »Ne bom ničesar rekel.«

Avstrijec Stefan Kraft je glavni favorit tudi za Lovra Kosa. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Kot je pojasnil, ima največ rezerve na odskočni mizi, na kateri je preveč agresiven. »Kje imam prednosti, pa težko rečem. Morda v primerjavi z reprezentančnimi kolegi največ pridobim v zraku, čeprav še delam napake ... No, na letalnici pa največ med vsemi v zraku pridobi Domen,« je skakalec iz Rudnika pri Moravčah izpostavil najmlajšega od bratov Prevc, ki se je ob tem namuznil: »Lovro je prijazen sostanovalec.«

Danes znana ekipa Ob Lovru Kosu in Domnu Prevcu, ki si na tekmovanjih delita hotelsko sobo, bodo pod slovensko zastavo na Kulmu leteli še branilec naslova svetovnega podprvaka Timi Zajc, Anže Lanišek in Peter Prevc. Ali bo priložnost dobil še šesti skakalec (Žiga Jelar ali Žak Mogel), se bodo v strokovnem vodstvu naše reprezentance z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto odločili danes.

Kulmska letalnica mu zelo ustreza

Domen je bil sicer pred odhodom v Avstrijo prav tako zadržan v napovedih. »Najprej bo treba premagati samega sebe in se uvrstiti v ekipo. Na Kulm nočem iti s prevelikimi očmi in pričakovanji, saj sta prevelika želja in neučakanost v preteklosti na določenih tekmah že ubili moje prednosti,« je o pričakovanjih za drugi vrhunec sezone povedal prav tako 24-letni letalec iz Selške doline, ki upa, da bo pri njem navzoč tudi strah. »Običajno mi gre bolje od nog, če sem malo konzervativen in ne preveč napadalen.«

Domen Prevc je bil precej zadržan v napovedih. FOTO: Blaž Samec

Profil kulmske letalnice, na kateri se je lani s 3. mestom veselil svojih doslej zadnjih (posamičnih) stopničk, mu zelo ustreza. »A razmere za letenje včasih niso najugodnejše, saj ob tem času velikokrat veter piha v hrbet. Vendar pa sem v Zakopanah dokazal, da sem lahko ob dobrem skoku tudi v takšnih razmerah zraven, zato grem lahko miren na prvenstvo,« je pojasnil Domen, ki je nazadnje izpustil uvodni del poljske turneje.

9 kolajn (posamičnih in moštvenih) so slovenski smučarski skakalci osvojili na dosedanjih svetovnih prvenstvih v poletih

»V tistih dneh sem treniral tudi na manjših skakalnicah, na katerih sem izpilil skakalne osnove z dvigom z odskočne mize, zaradi česar mi je potem takoj lažje tudi na večjih napravah,« je razkril zmagovalec petih tekem za svetovni pokal, ki je v Planici vadil pod vodstvom Janija Grilca, Roberta Kranjca in Matjaža Polaka .«Potem so bili tu še klubski trenerji, tako da pride v takšnih primerih vsa Slovenija skupaj,« je v smehu sklenil najmlajši od bratov Prevc.