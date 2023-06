Najprej akcija na Brdu, nato vrhunec v Istanbulu

Nogometna družina v Sloveniji je vstopila v ključnih 14 dni kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo naslednje poletje v Nemčiji. Tekmi s Finsko (16. 6.) in Dansko (19. 6.) bosta že nakazali vrednost slovenskih delnic v boju za euro 2024 – te po marčevski zmagi v Astani kotirajo obetavno visoko. Vrhunec prvega tedna bo sobotni (21) finale lige prvakov v Istanbulu, slovenski navijači pa bodo vendarle pozorno spremljali tudi besede selektorja Matjaža Keka, ki bo spregovoril v sredo na Brdu pri Kranju.

Slovenci paketni dvoboj z Nordijci pričakujejo dobro razpoloženi, večina reprezentantov ima za seboj bolj ali manj uspešno sezono, a selektor Kek ima najmanj eno resno skrb. Nekaj časa je že znano, da v izbrani vrsti junija ne bo vratarja Jana Oblaka, saj se je Škofjeločan oddaljil od ekipe madridskega Atletica po poškodbi vratu, ki ni bila nedolžna. Njegov imperativ je čimprejšnje okrevanje in popolna priprava na sezono 2023/24, ko bo njegove roke potrebovala tudi Slovenija. Kek nerad eksperimentira, zato je najbolj verjetno, da bo slovenska vrata pred napadi vikingov branil izkušeni Vid Belec, ki prihaja na Brdo v dobri formi iz ciprskega prvenstva.

Kek bo spregovoril v sredo

Tudi slovenska obramba deluje spodobno. Jaka Bijol (Udinese), David Brekalo (Viking), Vanja Drkušić (Soči), Jure Balkovec (Alanyaspor) in Žan Karničnik (Celje) – nanje je Kek računal tudi nazadnje – so končali sezono v polnem delovnem ritmu, res pa je zašel na stranski tir Petar Stojanović v majici Empolija. Po okrevanju se je prav na zadnji tekmi Angersa vrnil v začetno enajsterici Miha Blažič.

Zvezna vrsta je primerljiva z marcem, ko je Slovenija premagala Kazahstan in San Marino. V barvah Udineseja se je v močni italijanski ligi dokončno uveljavil Sandi Lovrić (5 golov in 6 podaj), Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta nosilca Sturma, ki je v Avstriji končal na 2. mestu in osvojil tamkajšnji pokal, Miha Zajc (najbrž zapušča Fenerbahče) je od marca igral redno in odtlej zbral po dva gola in podaji, zdrav prihaja na Gorenjsko tudi Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos).

Jan Oblak bo izpustil junijski tekmi Slovenije. FOTO: Juan Medina Reuters

»Oranžni alarm« je zatulil na Brdu po novici, da je Benjamin Šeško (18 golov) zaradi udarca v mišico izpustil zadnjo tekmo prvaka Salzburga, toda gotovo bo pravočasno nared za trening in igro. Učinkoviti so bili tudi preostali napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos; 14 + 6), Žan Celar (Lugano;16 golov), Žan Vipotnik (20) in še nekateri so končali sezono spodobno, v slabi formi je le Benjamin Verbič.

Kek bo razkril svoje karte v sredo popoldne, ko bo znano, s kom bo napadel Fince in Dance. Pogled na lestvico je obetaven (Slovenija 6, Danska, Kazahstan, Finska in Severna Irska po 3, San Marino 0), že ena zmaga bi skoraj zanesljivo pomenila, da bi Slovenija ostala v igri za prvo ali drugo mesto vse do zadnjega kola, ko bo 20. novembra doma igrala s Kazahstanom.

Od Brda do Istanbula

Ta teden ne bo zanimiv le zaradi akcije na Brdu, ki jo bodo reprezentanti uradno začeli v sredo. Pojutrišnjem bodo namreč igrali (21) tudi finale Uefine konferenčne lige v Pragi, kjer se bosta za naslov merila West Ham in Fiorentina. Ogrevanje za sobotni finale lige prvakov bi bilo lahko spektakularno, saj imata oba kluba zveste navijače in sta lačna evropske slave.

Vratar Interja Samir Handanović se je po zmagi v Torinu zahvalil navijačem. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Le tri dni pozneje bomo spremljali pravšnji vrhunec klubske sezone 2022/23. Prizorišče finala lige prvakov bo Istanbul, na tamkajšnjem olimpijskem štadionu se bosta v soboto (21) merila močno favorizirani Manchester City in gotovo neugodni Inter, ki v Turčijo zanesljivo ne bo prispel z belo zastavo. Trener Italijanov Simone Inzaghi je v generalki za City ponudil priložnost tudi vratarju Samirju Handanoviću, Inter pa je z 1:0 zmagal v Torinu in igral z močno enajsterico (3-5-2; Lukaku-Martinez).

Samozavestno pričakuje finale tudi City, ki si je zagotovil dvojno krono v Angliji. Z dvema goloma Ilkaya Gündogana je v finalu pokala FA strl mestnega tekmeca Manchester United, pri čemer je tudi trener Pep Guardiola poslal v ogenj skoraj vse svoje najmočnejše adute.