Najmlajši med največjimi

Jan Šubelj je na nedavnem EP v Vrnjački Banji izpolnil še zadnji pogoj za naziv šahovskega velemojstra. Z odlično igro jo je dosegel že v 7. kolu, a je moral zaradi pravil opraviti »veliko normo« iz devetih kol. Svoje sanje je uresničil predčasno, z bliskovito zmago v 8. kolu, ko je nadigral izkušenega turškega velemojstra Cana (rating 2600). »Zelo sem vesel, ker sem trdo delal za ta uspeh. Vedno mi je doslej nekaj zmanjkalo,« je bil vesel 18-letni Šubelj.

Na EP je nastopilo 484 šahistov iz 40 držav, med njimi je bilo kar 126 velemojstrov. Štelo je tudi kot kvalifikacijsko tekmovanje za letošnji svetovni pokal, nanj se je uvrstilo prvih 23 igralcev. Jan se nanj ni uvrstil, a je kot najboljši Slovenec s sedmimi točkami prvenstvo sklenil na 48. mestu in pridobil 20 novih zmogljivostnih točk. Slovenijo so zastopali še GM Matej Šebenik (6,5 točke, 114. mesto), IM Tim Janželj (6,5 točke, 139. mesto) in Maksim Goroškov (5,5, točke, 260. mesto). Zmagal je ruski velemojster Aleksej Sarana.

Diagram (15. 3.)

Beli na potezi Šubelj – Can, Vrnjačka Banja 2023. Črni je že v otvoritvi zašel v slabši položaj. Po 26…Dd8 je Šubelj odigral odlično potezo, ki je črnega povsem razgalila in ga prisilila v skorajšnjo vdajo. Z zmago proti izkušenemu turškemu velemojstru Canu je Jan predčasno osvojil zadnjo normo za naslov velemojstra. REŠITEV: 1. d6!! cd6 2. Sd6 Df6 3. Se8 Df4 4. Td7 Dc1 5. Ld1 c4 6. Df3 in črni je predal.

Jan je EP začel udarno in v dvobojih proti velemojstrom (pomeril se je s sedmimi) nadaljeval spektakularno. Njegove predstave so bile navdušujoče, polne znanja in izvirnosti ter poguma. Krasi ga nepopustljiv osebnostni značaj, ki ga že leta upravičeno uvršča med najbolj nadarjene mladince na svetu. V odločilnih in psihološko najtežjih trenutkih igra še bolje.

Številne kolajne

Njegova pot do naslova velemojstra je bila bliskovita. Prvi pogoj je izpolnil z delitvijo prvega mesta pred dobrim letom na zaprtem velemojstrskem turnirju v Novem Sadu, drugo normo si je priboril v začetku februarja z odlično predstavo v Bassani del Grappa.

O njegovi nadarjenosti govorijo številne kolajne in odlične uvrstitve na mladinskih EP in SP. Ima osem odličij, od tega kar tri zlate. Pohvali se lahko z dvakratnim naslovom državnega prvaka v standardnem šahu in več nastopi za našo moško reprezentanco.

Čeprav je Jan sam svoje sreče kovač, je treba izpostaviti okoliščine v ozadju, ki so ugodno vplivale na njegov dosežek. Vseskozi mu močno moralno oporo zagotavljajo starši, ključno vlogo pa so pri njegovem šahovskem razvoju doslej odigrali še trener Martin Kodrič, matični klub Komenda pod vodstvom Franca Poglajna in zdajšnji klub ŽŠK Maribor Poligram. V vseh teh letih je levji delež dodala še Šahovska zveza Slovenije, ki je že leta 2017 v njem prepoznala izjemen talent in ga uvrstila v projekt »Velemojster«, s čimer je imel zagotovljeno stalno dodatno denarno in organizacijsko-logistično podporo. Več kot dobrodošli sta bili tudi štipendija OKS in podpora Zavarovalnice Triglav v okviru razpisa Mladi upi 2021.