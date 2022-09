Najboljši rezultat doslej, četudi brez kolajne

Slovenski odbojkarji so ostali brez kolajne na svetovnem prvenstvu v odbojki, potem ko so izgubili obe tekmi na Poljskem. V sobotnem polfinalu so bili zanje premočni Italijani s 3:0 (21, 22, 21), sinoči so morali priznati premoč še Brazilcem v tekmi za tretje mesto. Slovita južnoameriška ekipa se je ovenčala z bronom po zmagi s 3:1 (18, 18, -22, 18), Slovenija je končala četrta.

Slovenski selektor Georghe Cretu je dobro pripravil svoje adute po tekmi z Italijani, ki jim je zanesljivo vzela del samozavesti. V dvoboj z Brazilijo so šli pogumno in se v prvem nizu enakovredno borili za zmago do rezultata 15:15, dotlej pa večkrat vodili, denimo tudi z 12:8, 14:10 in 15:11. Nato se jim je ustavilo, karioke in drugi Brazilci so bili boljši s 25:18. V drugem nizu so bili Slovenci brez pravih možnosti za uspeh, tekmeci so vseskozi ohranjali točkovno prednost, še enkrat so dobili niz s sedmimi točkami razlike (25:18).

Brazilce le delno ogrozili

Na obzorju je bila ekspresna vdaja Slovencev, podobno torej kot v soboto zvečer v sosedskem derbiju z azzurri. Res je dolgo kazalo na takšen scenarij, saj so bili naši tudi v tretjem nizu po večini zadaj, toda le do rezultata 16:15. Nato je prišlo do zasuka, ki ga običajno zmorejo pripraviti le psihološko najbolj trdne reprezentance. Slovenci so v dramatični končnici vendarle pokazali svoj pravi obraz in ga dobili z izidom 25:22!

Klemen Čebulj je s silovitim zaključkom prvega slovenskega napada Slovencem zagotovil vodstvo z 1:0, nato je v avt pomeril še Wallace za 2:0. Čebulj se je odlično znašel tudi v naslednjem napadu, ko je z veliko mero občutka zadel ob črto za 3:0. Po povsem ponesrečenem napadu Brazilcev, ki se sploh ni končal z udarcem, je bilo na semaforju nemudoma že 4:0 in brazilska klop je zahtevala minuto odmora.

Cretu naj bi ostal s Slovenijo

Ta poteza je očitno obrodila sadove, Južnoameričani so se zbrali, osredotočili na svoje akcije in začeli nizati uspešne napade ter točke. Slovenci niso zmogli ustrezno odgovoriti, niso premogli rešitve, zato je bil razplet derbija za tretje mesto hitro predvidljiv: bron je pripadel Braziliji, nehvaležno četrto mesto Sloveniji!

Takole je Tonček Štern zabil za točko čez Brazilce. FOTO: Jože Suhadolnik

Škoda za zgodovinsko priložnost, bi lahko zapisali ob koncu svetovnega prvenstva, ki so ga brezhibno organizirali tudi v Stožicah. Slovenci so pod črto pustili zelo dober vtis, gotovo pa jim ne bo zmanjkalo izzivov, prav tako je bolj ali manj znano, da jih bo tudi v naslednje bitke popeljal Romun Cretu, ki je vskočil na slovensko barko kot gasilec pet pred dvanajsto, a kljub temu iz fantov povlekel veliko. Po tekmi je bilo čutiti veliko ponosa med vsemi Slovenci na Poljskem, to so kljub razočaranju izražali tudi igralci. Kot je potrdil predsednik OZS Metod Ropret, naj bi Cretu sodeloval s Slovenijo tudi v prihodnje, vsi skupaj namreč merijo na olimpijske igre, ki bodo leta 2024 v Parizu.