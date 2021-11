Čez natanko enajst dni bodo s kvalifikacijami v Nižnem Tagilu dvignili zastor nad olimpijsko zimo svetovnega pokala v smučarskih skokih 2021/22. Slovenski reprezentanti se na uvodne preizkušnje že nekaj časa pripravljajo na ledenih smučinah v Kranju in Planici. Z ledeno smučino so se prvič v tej sezoni spoznavali na 110-metrski skakalnici pod Šmarjetno goro. »Glede na to, kakšno je bilo vreme, so se v Kranju zares potrudili in odlično pripravili smučino, tako da smo imeli zelo dobre treninge,« je zatrdil glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota in pod...