Naj že za uvod zadiši po žlahtni kovini

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) letos v Glasgowu preizkuša novost, vsa svetovna prvenstva pod svojim okriljem bo v dveh tednih izvedla v okolici največjega škotskega mesta. V slovenski izbrani vrsti že prvi vikend Žak Eržen med mladinci in Monika Hrastnik na spustu pogledujeta proti kolajni.

Z željo po nekakšnih kolesarskih olimpijskih igrah je UCI vsa svetovna prvenstva pripeljala na eno mesto, Glasgow pa se je ponujal kot logična izbira. Ima namreč pokrito dirkališče, prav tako kot cestne dirke so ga preizkusili že na evropskem prvenstvu leta 2018, v gorskokolesarskem središču Nevis Range pri Fort Williamu (tri ure vožnje iz Glasgowa) pa bodo delili kolajne v spustu.

Prav najboljši spustaši se bodo na svetovnem prvenstvu merili prvi, moška in ženska dirka bosta na sporedu v soboto. V močni moški konkurenci slovenska trojka Luka Berginc, Jan Cimperman in Žak Gomilšček težko meri povsem na vrh, boljše obete pa ima Monika Hrastnik. Na letošnjih treh dirkah svetovnega pokala je zasedla osmo, četrto in nazadnje (1. julija) 6. mesto v Val di Soleju, vzpodbudno pa je njeno tretje mesto z generalke za SP na progi v Fort Williamu, ki ga je dosegla v okviru britanskega pokala v spustu.

Cilju so zelo, zelo visoki

Na stopničke resno računajo v moški mladinski reprezentanci na cestni dirki, ki bo prav tako na sporedu v soboto. Ekipa je pod vodstvom selektorja Naceta Korošca letos spomladi nanizala nekaj vrhunskih rezultatov, prvo ime je zagotovo Žak Eržen, ki sodi med najboljše mlade šprinterje na svetu. »Trasa v Glasgowu nam je, vsaj takole na oko, iz Slovenije, pisana na kožo. Pričakujem, da se bo dirka razpletla s šprintom manjše skupine, morda pa bo za zmago odločal tudi kakšen pobeg v zaključnih kilometrih. Imamo vrhunske kolesarje za vse razplete in gremo zelo optimistični na prvenstvo,« pred današnjim odhodom na Škotsko razmišlja Korošec.

V ekipi izstopa Eržen, eden najbolj perspektivnih mladih kolesarjev zadnjih let v Sloveniji, celotna zasedba pa se je spomladi kalila na enodnevnih klasikah v Belgiji. Tam so izkusili ozke ceste, pospeševanja, veter, dež in spolzke ceste – vse, kar jih čaka tudi v Glasgowu. »S polno kvoto petih kolesarjev bomo nastopili na dirki, celo sezono že ekipa tekmuje v isti zasedbi, fantje so zelo povezani in točno vedo, kaj je njihova naloga in kaj morajo storiti. Ciljamo zelo, zelo visoko,« ambicij ne skriva selektor.

V ženski ekipi je zaradi izpahnjenega palca tik pred zdajci nastop morala odpovedati Špela Kern, ob Urški Žigart in Urši Pintar bo verjetno na cesti namesto nje dirkala še Eugenia Bujak. Zelo zanimiva pa bo tudi reprezentanca mlajših članov (cestna dirka 12. avgusta), ki je letos pod vodstvom Martina Hvastije naredila velik korak naprej.