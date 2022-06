Nadarjena slovenska karateistka ponovila lanski uspeh, poglejte si ta sprejem (VIDEO)

Med mlajšimi člani sta Niklas Tamše Marinič (KK Radenci, do 60 kg) in Tomaž Hudales (DK Celje, do 67 kg) zasedla sedmo oziroma deveto mesto, na teh položajih pa sta na evropskem prvenstvu v češki metropoli pristala tudi mladinca Gal Kržišnik (KK Ljubljana, nad 76 kg) in Sven Rakovnik (DK Celje, do 61 kg).

Oči slovenskih ljubiteljev karateja bodo v prihodnjih dneh še posebej uprte proti alžirskemu Oranu, kjer bodo ob Niklasu Tamšetu Mariniču naše barve na sredozemskih igrah branili še Urša Haberl (KK Trbovlje, do 50 kg), Kiti Smiljan (KK Ljubljana, do 68 kg) in Stefan Joksimović (KK Žalec, nad 84 kg).