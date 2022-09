Nad Slovence, kot bi šlo za življenje in smrt

Le nogomet ponuja vrhunskim športnikom velike izzive in žanje interes navijačev 365 dni na leto. Tudi slovenska nogometna reprezentanca ni mogla obujati spominov na odmevno zmago nad Norveško več kot en večer, saj bo drevi (20.45) že sprejela nov skandinavski izziv. Razrvana Švedska bo tekmec po meri Slovencev, ki bi jim v boju za obstanek v skupini lige narodov B4 zadostovala že ena osvojena točka.

Švedski selektor Janne Andersson je v delno podobnem položaju kot Matjaž Kek po prvih junijskih tekmah – mediji ga vrtijo na ražnju, nekateri zahtevajo njegov odstop, večina se jih sprašuje, ali bo drevišnja tekma zadnja za trenerja, ki je prevzel Švede davnega leta 2016. Švedska je v zadnjih devetih tekmah premagala le Češko po podaljšku in junija zmagala v Stožicah, ob tem pa nanizala sedem porazov. Vsi njeni reprezentanti, ki so sinoči spregovorili v Stockholmu, trdijo, da se bodo pogovorili in zadnjo tekmo v ciklusu odigrali, kot bi šlo za življenje in smrt. Dejstvo je, da bo šlo na stadionu prijateljstva v Solni za vse prej kot prijateljsko tekmo!

Blažič in Karničnik nared

V takšnem ozračju so sinoči Slovenci preizkusili travnato površino na objektu, ki ga še niso spoznali – prizorišči prejšnjih tekem sta bili Malmö (0:0) in Göteborg (1:0). V gostujočem taboru dobro celijo rane po zahtevni bitki z norveškimi vikingi, vse bolje se počutita tudi Miha Blažič in Žan Karničnik, ki sta jo skupila v dvobojih z grobimi Norvežani.

Selektor Matjaž Kek bo pogrešal najmanj dva člana začetne enajsterice s sobotne tekme v Stožicah – izkušeni zvezni igralec Jasmin Kurtić in napadalec Andraž Šporar sta namreč prejela drugi rumeni karton in bosta morala odslužiti svojo kazen. Morda bo Kek malenkost posegel v igralni sistem 4-4-2, s katerim je krenil nad Norvežane, saj v jati ni napadalca povsem enakega tipa, kot je Šporar. Lahko bi začel z Benjaminom Šeškom v konici napada in Sandijem Lovrićem za njim; veliko presenečenje za vse okrog reprezentance bi bilo, če zvezni nogometaš Udineseja ne bi začel tekme v Stockholmu. Bodisi kot polšpica (Kurtića pa bi zamenjal Jon Gorenc Stanković) bodisi v zvezni vrsti namesto Kurtića, v tem primeru bi moral biti spredaj ob Šešku nekdo drug. Slovenci pričakujejo manj bučno vzdušje kot v zadnjih tekmah z Norvežani in Srbi, saj je Švede zajela prava mala apatija.

Če so za prvo tekmo z Norvežani (1:2) prodali 42.320 vstopnic, so jih za Srbe (0:1) le še 24.123, drevi se bo zbralo na stadionu – na njem je pred leti igralo ajdovsko Primorje – še manj grl. Kot je zatrdil generalni sekretar švedske zveze, so prodali za izjemno pomemben derbi s Slovenijo manj kot 21.000 vstopnic, po njegovem v zadnjem dnevu ne bo prišlo do »navala«. Vse bo odvisno od Slovencev, ki bi si že z neodločenim rezultatom zagotovili obstanek v ligi B (Norveška in Srbija po 10, Slovenija 5, Švedska 3), z zmago bi se še malenkost močneje približali položajem, ki bi jim lahko prinesli dodatne kvalifikacije za euro 2024 – če bi bilo to treba.