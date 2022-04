Nad City zlepa ali zgrda

Morda je bil sinočnji večer v Uefini ligi prvakov le uvod v drevišnji spektakel v Madridu, kjer naj bi resnično pokalo. Težko je verjeti, da bi se povratna tekma četrtfinala med Atleticom in Manchester Cityjem (0:1) končala brez gola, navsezadnje morajo Španci zlepa ali zgrda načeti angleško mrežo, fanatično igro Atletica bodo podprli tudi navijači. Trener Diego Simeone je po prvi tekmi doživel pogrom zavoljo obrambne postavitve 5-5-0 in popolne odsotnosti želje po golu pri nogometaših Atletica, večer so mnogi označili za dvoboj lepotice in zveri, legendarni nizozemski as Marco van Basten je celo zatrdil, da bi raje gledal dolgočasen film kot tekmo Atletica. Zgovorna je tudi statistika – Madridčani so ustavljali Angleže kljub podrejenosti v posesti žoge (32:68), pokopal jih je šele vstop Phila Fodna, ki je mojstrsko poslal v ogenj Kevina De Bruyna, slednji je postavil končnih 1:0.

Sprintajo kot nori

Toda, pozor, kljub najlepšemu umetniškemu vtisu izbrancev trenerja Pepa Guardiole je klub z najgršo igro na svetu izgubil z le enim golom razlike – posledično ga pelje najmanj v enajstmetrovke kakršnakoli minimalna zmaga – od 1:0 do 10:9. »Morda se borimo z najboljšo ekipo na svetu. S požrtvovalnostjo in garaškim delom lahko tekmujemo z Angleži, to pa je zame ključno. Kam nas bo to pripeljalo, bomo vedeli šele pozno zvečer,« je v svojem slogu napovedal Simeone, najbolje plačani trener na svetu, ki želi premagati drugega najbolje plačanega na tem seznamu – Guardiolo. Izkušeni katalonski strateg je potrdil imperativ Cityja na stadionu Atletica: »Tudi v Madridu želimo zabiti najmanj en gol.«

Oblak zadnji branik Morebitni začetni enajsterici, Atletico (5-3-2): Oblak; Vrsaljko, Savić, Felipe, Reinildo, Carrasco: Llorente, Herrera, Koke; Correa, João Felix; ManCity (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, João Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Grealish.

Vnovič lahko pričakujemo ostro igro na meji rumenega kartona, pri čemer se Simeone ne bo zmenil za podatek, da bi morebitno prvo tekmo polfinala zaradi morebitnih kartonov izpustilo osem njegovih borcev (Correa, De Paul, Felix, Herrera, Kondogbia, Llorente, Reinildo, Suarez). Če bi odločali anketirani navijači, bi bil zmagovalec znan že pred večerom: 79 odstotkov udeležencev ankete na spletni strani Uefe meni, da bo napredoval v polfinale ManCity. Nobeden od klubov si konec tedna ni mogel privoščiti zajetnega počitka, saj tako Atletico kot City bijeta zahtevne bitke v svojih prvenstvih. ManCity je morda porabil (pre)več streliva v derbiju sezone z Liverpoolom, v katerem so njegovi nogometaši nanizali kar 181 sprintov, kar je sezonski rekord v premier league!