Nad Albance drugačni zmaji

Po visokem porazu proti Celju in menjavi na trenerskem položaju sta v sredo, dan pred evropskima preizkušnjama, spregovorila športni direktor Olimpije Goran Boromisa in novi začasni trener Ivan Senzen. Medtem ko se bo Olimpija danes ob 20. uri v Stožicah v prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo pomerila z albansko Egnatio, bo Celje pol ure kasneje gostovalo pri Luganu.

Boromisa je poraz označil za enega najtežjih v zadnjih letih in razglasil »splošno mobilizacijo«, pri kateri morajo odgovornost prevzeti vsi. Pojasnil je, da je odpuščeni trener Jorge Simao »stopil v prevelike čevlje« svojega predhodnika, Víctorja Sáncheza. O Sánchezu je dejal, da je bila ločitev težka, in čeprav je njegova vrnitev v prihodnosti možna, je to trenutno malo verjetno. Kljub temu ohranjata stike, kar je ponazoril z anekdoto, da sta si po telefonu zapela pesem »Always on My Mind«.

Vodenje ekipe je začasno prevzel Senzen

Boromisa je izpostavil potrebo po potrpežljivosti z novimi igralci in potegnil vzporednico s prvo sezono Raula Florucza, ki se je prav tako soočal s prilagajanjem na »spremembo intenzitete«, bil pa je tudi poškodovan. Opozoril je, da so se okoliščine spremenile: »Olimpijo danes vsi gledamo drugače. V zadnjih treh sezonah je bila dvakrat prvak in igrala v Evropi, zato časa za alibije ni več«.

Vodenje ekipe je začasno prevzel Senzen, dosedanji trener mladinske selekcije. Svoje prve ure na novi funkciji je opisal kot »zelo intenzivne, polne pogovorov z igralci in poskusov, da se sestavijo različni delčki mozaika«. Kljub okoliščinam je ocenil, da je vzdušje v ekipi dobro, kar pripisuje odprti komunikaciji. Na vprašanje o pritisku pred svojim članskim debijem na klopi Olimpije je odločno odgovoril: »Za to se pripravljam 22 let«. Poudaril je, da ga zanima zgolj prihajajoča tekma, navijače pa je pozval k podpori, čeprav so si igralci žvižge po porazu proti Celju zaslužili, saj »fantje živijo za Olimpijo in se bodo vrnili«.