Na vrh slovenske lige merijo kar štirje klubi

Najboljši slovenski nogometni klubi poznajo svoje prve izzive v sezoni 2025/26, navijači lahko že ocenjujejo njihove možnosti tako v 1. SNL kot v tekmovanjih pod dežnikom Evropske nogometne zveze (Uefe). Pod drobnogledom so Olimpija, Celje, Maribor in Koper, ki bodo lovili evropsko jesen, obenem bo ta četverica v novi sezoni merila na vrh lige.

Najbolj odmevno so odprli priprave na svojo sezono prav Koprčani, ki jih počasi, toda zanesljivo zajema manjša evforija. V zadnjem delu sezone so blesteli pod vodstvom novega trenerja Slaviše Stojanovića, predsednik kluba Ante Guberac je nato pripeljal na Obalo tudi enega od prvih zvezdnikov lige Josipa Iličića, prve junijske tekme Primorcev pa so razkrile, da so ohranili formo iz prejšnje sezone.

Slaviša Stojanović je preporodil moštvo Kopra. FOTO: Marko Feist

70 milijonov evrov znaša tržna vrednost igralcev v 1. SNL. 180 tekem bodo odigrali klubi od 19. julija do 23. maja 2026. 7 točk je znašala letos prednost Olimpije pred Mariborom.

Razigrani Koper

Koper, ki bo igral tudi danes in v soboto, je najprej matiral makedonskega prvaka Škendijo s 4:0, še gol več (5:3) je zabil albanskemu podprvaku Vlaznii. To je imenitno izhodišče za nadaljevanje priprav na sezono, ki jo bo Koper odprl 10. julija v Sarajevu (20.30), ko bo njegov tekmec v 1. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo tamkajšnji klub Željezničar. Povratna tekma bo 17. julija na Bonifiki (19.30).

Visoki zmagi Kopra Prijateljske tekme, izidi: Domžale – Borac Banjaluka 1:3 (1:0; Luka Dovžan Karahodžić), Škendija – Koper 0:4 (0:1; Sule, Longonda, Manseri, D. Jurić), Mozirje – Mura 1:2 (1:2; Oguche 2), Olimpija – Vardar 2:0 (Diogo Pinto, Tamm), Koper – Vlaznia (Alb) 5:3, Olimpija – MTK Budimpešta 3:3 (Muhamedbegović, Durdov, Motika), Primorje – Petrolul (Rom) 0:4.

Največ pozornosti javnosti bo resda požela Olimpija. Ljubljanski klub bo igral v kvalifikacijah za ligo prvakov, prvo dejanje moštva, ki ga po novem vodi portugalski trener Jorge Simão, pa bo 8. julija v Stožicah (19.00), en torek pozneje bo tekma še v kazahstanskem mestu Almati (17.00). Zeleno-beli so že odigrali dve prijateljski tekmi: v prvi so premagali skopski Vardar z 2:0 (Diogo Pinto, Tamm), včeraj so remizirali z MTK iz Budimpešte s 3:3 (Muhamedbegović, Durdov, Motika).

Olimpija bo igrala še več tekem, na katerih želi preizkusiti delno prevetren igralski kader – ekipo sta namreč zapustila tudi nosilca igre Marcel Ratnik in Raul Florucz –, prvo že v soboto s Škendijo. Simão je ocenil, da bo lahko prav prek več odigranih tekem najhitreje pripravil moštvo, da bo dovolj uigrano za strahovito pomembno 1. kolo kvalifikacij za ligo prvakov. Morebitno napredovanje bi namreč Ljubljančanom na stežaj odprlo vrata v eno od Uefinih lig tudi v novi sezoni.

Državni prvaki so začeli tekmo z Vardarjem z naslednjo enajsterico: Lubej Fink, Manu Pedre, Jelenković, Muhamedbegović, Govea, Doffo, Çelhaka, Mohorovičić, Boultam, Durdov, Marin. Igrali so še: Vasić, Diga, Henjak, Dvoršak, Blanco, Agba, Aćimović, Diogo Pinto, Thalisson, Bristrić, Tamm.

Visoke načrte gojijo tudi na Štajerskem, kjer merita na naslov prvaka tako Maribor kot Celje, oba s tujimi trenerji. Mariborčane bo vodil turški trener Tuğberk Tanrıvermis, ki je odpeljal jato v Moravske Toplice, zadnji del priprav bodo opravili v Avstriji. Vijoličasti bodo najprej igrali v 1. SNL, saj jih dvoboja 2. kola kvalifikacij za konferenčno ligo čakata pozneje. S poražencem tekme Paks (Mad)/Cluj (Rom) bodo igrali 24. in 31. julija, in sicer najprej v gosteh.

Naslov pokalnega prvaka bodo branili nogometaši Celja (na fotografiji Žan Karničnik). FOTO: Blaž Samec

»Razviti želimo naš slog igre, želimo igrati agresivno brez žoge. Duh Maribora želim prenesti na igrišče in ustvariti bojevito ekipo,« je zatrdil Tanrıvermis, ki je po koncu minule sezone nasledil Boštjana Cesarja. Maribor bo moral pokazati nekaj več že v prvih treh kolih lige – doma bo igral s Celjem in Koprom, vmes pa obiskal Domžale.

Mura v Stožicah Na sedežu Nogometne zveze Slovenije so izžrebali pare 1. kola Prve lige Telemach. Državni prvak Olimpija bo odprl sezono v Stožicah, kjer bo 19. ali 20. julija gostovala Mura. Prva SNL, 1. kolo: Koper – Bravo, Primorje – Domžale, Maribor – Celje, Kalcer Radomlje – Aluminij, Olimpija – Mura (tekme bodo 19. in 20. julija). Znani so tudi vsi štirje termini za slovenski derbi med Olimpijo in Mariborom. Slovenski clasico: Olimpija – Maribor (30. avgust), Maribor – Olimpija (22. november), Olimpija – Maribor (7. marec), Maribor – Olimpija (9. maj).

Riera stavi na igro z žogo

Tudi celjski trener Albert Riera želi te tedne izkoristiti za čim boljšo telesno pripravljenost svoje ekipe, pri tem pa vseskozi poudarja pomen igre z žogo. »Ko se nam bodo pridružili nekateri manjkajoči, bomo v prvem delu priprav odigrali tekmo 'med seboj', v drugem delu pa proti Čukaričkemu kot generalko pred spopadom z Azerbajdžanci. Razlog za tako malo tekem so moje izkušnje in pogled na nogomet,« je zatrdil Riera.

Trener Albert Riera želi opozoriti nase na klopi Celja. FOTO: Voranc Vogel

Celjani bodo igrali v 1. kolu kvalifikacij za evropsko ligo; 10. julija bodo gostovali pri Sabahu v Bakuju (18.00), en četrtek zatem pa še v Celju (20.00), tudi njim bi morebitno napredovanje zagotovilo še najmanj štiri evropske tekme.