Na tekmo leta po trdi nemški zaušnici

Japonski otok Okinava in istoimensko mesto sta bila od 21. avgusta prijazen začasni dom za slovenske košarkarje. Na prizorišču skoraj trimesečne slovite bitke ob koncu druge svetovne vojne so po vrsti ugnali Venezuelo, Gruzijo, Zelenortske otoke in Avstralijo ter si s tem zagotovili uvrstitev v četrtfinale svetovnega prvenstva. Ob slovesu so jo želeli potrditi še z zmago nad Nemčijo, vendar so igrali na pričakovani ravni le malo več kot eno četrtino. Po visokem porazu z 71:100 in osvojitvi drugega mesta v skupini K bo v sredo ob 14.30 v Manili na vrsti tekma leta: proti Kanadi, ki je včeraj ugnala branilko naslova Španijo z 88:85 in jo poslala domov.

Potem ko so slovenski košarkarji z odlično igro dobili uvodno četrtino s 25:11, si nihče (niti Nemci) ni mislil, da bodo na koncu doživeli tretji najhujši poraz na uradnih reprezentančnih tekmah po -43 proti ZDA v četrtfinalu SP 2014 in -31 proti Franciji na sredozemskih igrah 1993. Toda naslednje minute so bile krute. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so izgubili drugo četrtino z 9:27 in drugi polčas s 37:62, saj niso bili niti bleda senca asov, ki so v petek gladko opravili z Avstralci. Končna bera 71 točk je hkrati tudi izenačena najnižja v reprezentančni eri Luke Dončića. Tik pred lanskim eurobasketom je skupaj z letos odsotnimi Goranom Dragićem, Vlatkom Čančarjem in Edom Murićem ter še vedno ne dovolj pripravljenim Jako Blažičem klonil z 71:90 v kvalifikacijah za letošnje SP, tekmica pa je bila – Nemčija.

Nemci kot pravi Balkanci

Da je slovenska igra razpadla po dolgem in počez, lepa prednost pa skopnela tako hitro, je seveda veliko razlogov. Začetek pogroma časovno sovpada z Dončićevimi prepiri s sodniki in tekmeci, živčnosti pa so se nalezli tudi drugi člani moštva. Nemci so se medtem prebrisano hihitali in z dodatnimi provokacijami še naprej podpihovali ogenj v slovenski strehi. Delovali so kot prebrisani Balkanci, ne kot togi Germani, in pod vodstvom odličnega organizatorja igre Dennisa Schröderja vzeli vse, kar jim je bilo ponujeno.

»Zelo dobro smo igrali v uvodni četrtini, nato pa smo se začeli ukvarjati s stvarmi, s katerimi se ne bi smeli, zato nam je popustila zbranost. Naši fantje dobro vedo, v čem je bila težava. Visok poraz je boleč, a če se bomo iz njega kaj naučili, ima lahko tudi pozitiven učinek,« je priznal selektor Sekulić. Med njegovimi košarkarji je bil najučinkovitejši Dončić s 23 točkami (za tri le 2:11) ob 6 skokih in 6 asistencah. Klemen Prepelič je dosegel 12 točk, Žiga Dimec 9, Aleksej Nikolić 7, Zoran Dragić 5, Mike Tobey, Gregor Hrovat in Bine Prepelič po 4, Jakob Čebašek 3. Pri Nemčiji, ob Litvi edini neporaženi na SP, so Schröderju (24 točk in 10 asistenc) izdatno pomagali Daniel Theis (14), Isaac Bonga (12), Niels Giffey in Moritz Wagner (po 10).