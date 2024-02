Na tekmi zvezd All-Star presegli 200 točk, Dončiću zabijanje ni uspelo (VIDEO)

Košarkarji vzhodne konference so na revialni tekmi zvezd severnoameriške lige NBA na krilih 39 točk Damiana Lillarda z 211:186 premagali zahod, za katerega je igral slovenski zvezdnik Luka Dončić. Jaylen Brown je k zmagi vzhoda na 73. All-Staru s sklopi dodal 36 točk, Tyrese Haliburton pa 32. Na tekmi je padlo tudi nekaj rekordov.

»Ko smo vstopili v tretjo četrtino in smo zadeli veliko metov, smo se med seboj spraševali, kakšen je že rekord?« je po tekmi razkril Lillard, z 11 trojkami in metom iz igre 14-26 tudi najkoristnejši igralec (MVP) tekme, in v smehu dodal: »Ko smo to enkrat ugotovili, smo se podali v lov za rekordom.« »To je velika čast, da se nam je uspelo vpisati v zgodovino,« je priznal košarkar Milwaukeeja, ki je še osmič v karieri zaigral na tekmi zvezd.

Prvič v zgodovini je namreč kateri od ekip uspelo preseči 200 točk, kolikor so jih tokrat zbrali igralci vzhodne konference. Presegli so 196 točk zahoda iz leta 2016. Padel je tudi skupni rekord v točkah iz leta 2017, ki so ga igralci tokrat s 397 izboljšali za 23 točk. Ekipa vzhoda je zadela 83 od 146 metov (56,8-odstotni met) iz igre in dodala rekordnih 42 trojk, šest več od prejšnjega rekorda ekipe LeBron iz leta 2019.

Nič kaj vidna vloga Dončića

V ekipi zahoda je Karl-Anthony Towns iz Minnesote s klopi dosegel 50 točk, od tega kar 31 v zadnji četrtini, Shai Gilgeous-Alexander pa jih je dodal 31. Dončić, ki je nastopil na svoji peti tekmi zvezd, od tega je bil še četrtič član začetne peterke, se je kot ponavadi na revialnem nastopu bolj kot ne zabaval. Tekmo je končal s po sedmimi točkami, skoki in podajami, več pozornosti kot z igro pa je požel z izjemno elegantno opravo ob prihodu v dvorano Gainbridge Fieldhouse ter tudi z neuspelim zabijanjem.

»Rekel bi, da sem se malo precenil. Jaz ne zabijam,« je med tekmo o neuspelem poskusu v smehu dejal 24-letni Slovenec, ki se je sicer veliko družil s srbskim zvezdnikom Nikolo Jokićem, skupaj pa sta na ogrevanju pred tekmo občinstvo zabavala s svojimi vragolijami, med drugim je Jokić zabil čez Stephena Curryja. »Vesel sem, da igram z Nikolo, z njim se vedno zabavava. Na takšnih tekmah je pomembno predvsem, da se nihče ne poškoduje, drugo je zame povsem postranskega pomena,« je o svoji nič kaj vidni vlogi na tekmah All-Star dejal Dončić.

LeBron James poškodovan in skrivnosten

Superzvezdnik Los Angeles Lakers LeBron James, štirikratni prvak lige NBA in štirikratni MVP sezone, je tokrat pri 39 letih nastopil na rekordni, 20. tekmi zvezd. Vendar je moral zaradi poškodbe levega gležnja predčasno s parketa in v drugem polčasu ni več igral.

Ob temu James ostaja skrivnosten glede svoje prihodnosti. "Nisem se odločil, koliko sezon imam še pred seboj. Vem pa, da jih ni več veliko," Kralj James dejal na novinarski konferenci tik pred začetkom tekme.

Naslednje leto bo tekma zvezd All-Star na sporedu od 14. do 16. februarja v San Franciscu.