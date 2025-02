Na Škotskem ujel sanje

Nogometni junak Brava Matej Poplatnik je, verjeli ali ne, edini Ljubljančan, vzgojen v enem od tradicionalnih ljubljanskih klubov zunaj starostne kategorije igralcev do 21 let, ki igra v 1. SNL za ljubljanski klub. Šele v četrtem desetletju življenja je dobil priložnost za igranje v 1. SNL za klub iz rojstnega mesta. Prve gole v prvi ligi je gost Delovega nogometnega podkasta VAR zabijal za Triglav.

Domača fronta je realnost. »Občutki so odlični, ko drugi del sezone začneš z zmago, še posebej proti prvaku Celju. A je bila šele prva tekma,« je z zadovoljstvom začel pogovor klasični napadalec s »št. 9«, kakršnih sodobni nogomet ne vzgaja več. Nizke rasti (visok je 176 cm) in nizkega težišča je bolj kot modernim, slokim atletom podoben napadalcem iz sedemdesetih let minulega stoletja. »Večkrat so mi rekli, da sem podoben in imam podoben občutek za gol kot Gerd Müller. To je pohvala,« je priznal, da so ga primerjali s slavnim Nemcem. Tudi zmagoviti gol proti Celju je dosegel kot rojeni golgeterji, osamljen se je znašel v pravem trenutku na pravem mestu.

Prva Liga Telemach Olimpija 19 12 6 1 31:6 42 Maribor 19 10 6 3 33:15 36 Koper 19 11 3 5 29:15 36 Bravo 19 9 6 4 29:20 33 Celje 19 9 4 6 34:29 31 Primorje 19 7 3 9 20:33 24 Mura 19 6 4 9 22:25 22 Radomlje 19 5 4 10 21:26 19 Nafta 19 2 4 13 11:33 10 Domžale 19 2 4 13 14:42 10

Poleti je imel privlačno ponudbo Celja, ki ni bil edini snubec. »Bravova filozofija mi je zelo všeč, daje priložnost mladim nogometašem, starejši jih usmerjamo in pomagamo v razvoju. Višja plača me ni prepričala,« je med drugim razkril 32-letni strelec 36 golov v 1. SNL in nogometaš z zelo zanimivo športno pot.

Na Škotskem dosegel sanje

Pri 21 letih je že odšel v Bolgarijo (Montana). »Življenjska izkušnja je bila lepa, nogometna ne preveč,« je opisal prvi izlet na tuje. Vsi drugi so bili prav tako posebni. »Na Škotskem (Livingston, op. p.) sem izpolnil sanje vsakega nogometaša. Stadioni so polni, ljudje dihajo za nogomet,« je bil navdušen Poplatnik. Še bolj ga je navdušila indijska liga. »Živel sem izjemno. Liga je na visoki organizacijski ravni. Slabost je kratka, le šest mesecev dolga sezona,« je pojasnil.

Šiškarji lahko že konec tedna ob idealnem razpletu – zmagi proti Primorju in zmagah Celja ter Olimpije – na drugem mestu ujamejo Mariborčane in Koprčane. So dozoreli za velike podvige? »Resno se moramo lotiti tekme, slovenska liga je nepredvidljiva, vsak lahko premaga vsakogar,« je bil previden strelec treh golov v tej sezoni in izpostavil Bravovo rdečo nit uspehov, v kateri ima pomembno vlogo trener Aleš Arnol. »Hočemo zabijati gole, ne samo braniti vrat, trener ima veliko zaslug za našo raznovrstnost. Smo zelo povezani, drugo sezono smo skupaj, tako da znamo skriti naše slabosti, prednosti pa izkoristiti. Uvrstitev v Evropo bo lepa nagrada za celo sezono,« za tekmečeve branilce zelo trmast in nadležen napadalec verjame, da bo Bravo v vrhu tudi ob koncu sezone.