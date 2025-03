Na severu Evrope sanjska popotnica za Planico

Če bi v taboru slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih pisali svoj scenarij dogodkov pred prihajajočim domačim praznikom v Planici, si česa lepšega, kot so doživeli ob koncu tedna v Lahtiju, kar ne bi mogli domisliti. Na posamični tekmi je prvič v sezoni zmagal Anže Lanišek, nato pa je še včeraj z reprezentančnim kolegom Lovrom Kosom dodal zmagoslavje na t. i. superekipni tekmi oziroma preizkušnji dvojic.

Planiški praznik je pred vrati. Že tako je to prav posebna prireditev, ki vedno znova ob koncu sezone z dih jemajočimi poleti pritegne pozornost številnih po Sloveniji ter tudi s prihodom vznesenih obiskovalcev iz tujine. Zdaj pa je evforično pričakovanje spektakla pod Poncami še posebej opazno, saj si je na zadnji postaji pred finalnim koncem Anže Lanišek priboril svojo prvo zmago v sezoni. V Lahtiju na Finskem je bil nepremagljiv in tako je le še dodal svoj delež sicer sanjskim zadnjim tednom slovenskih smučarskih skokov.

Anže Lanišek in Lovro Kos nista skrivala veselja ob ekipni zmagi. FOTO: Pepe Korteniemi/Reuters

Sklepna posamična preizkušnja sezone na evropskem severu, potem ko je v zadnjem mesecu skakalna karavana vključno s svetovnim nordijskim prvenstvom večinoma bivala in tekmovala na Norveškem, je v Lahtiju botrovala tudi obujanju spominov na lepše čase finskih reprezentantov v tej zimski panogi. Še zlasti ko sta se ekshibicijsko po napravi Salpausselkä spustila nekdanja asa Janne Ahonen in Toni Nieminen. Iz sedanjega tekmovalnega zornega kota pa je bilo seveda v ospredju nadaljevanje internega avstrijskega dvoboja za veliki kristalni globus med Janom Hörlom in Danielom Tschofenigom. A tokrat nihče med njima ni zablestel. Avstrijski ugled skakalne sile je ubranil Stefan Kraft z 2. mestom, boljši od njega je bil le naš junak.

Lanišek je tretji Slovenec v tej sezoni med moško karavano smučarskih skakalcev s posamično zmago, potem ko sta bila pred njim na najvišji stopnički že Timi Zajc in pred dnevi Domen Prevc. Očitno pri tem Laniškovem zmagoslavju na Finskem ni naključja, po sobotni tekmi je poudaril, da mu je skakalnica v Lahtiju med ljubšimi, je ena tistih, na kateri se dobro počuti in tako tudi lažje doseže vrhunski izid. Za zmago je skočil 131 in 128 metrov, omenjeni Kraft je imel daljavi skokov 127,5 in 126,5 metra, številne poljske privržence smučarskih skokov, ki so tudi v tej zimi močno pogrešali odmevnejše nastope rojakov, pa je razveselil tretjeuvrščeni Paweł Wąsek (127; 127,5). Med dobitniki točk so bili še Kos na 17. mestu (118; 122,5), Zajc na 19. (115,5; 119) in Prevc na 28. (119; 109).

7 zmag se je doslej v svetovnem pokalu med posamezniki veselil Anže Lanišek.

Taktični zadetek v polno

Že Laniškova sobotna zmaga je prišla kot naročena pred tem zadnjim odštevanjem do velike predstave na domačem snegu, kar je tudi podčrtal glavni trener Robert Hrgota: »Naposled je tudi Anžetu šlo po željah. Še Ferrari je zmagal v tej soboti (Lanišek je privrženec omenjenega moštva v formuli 1, o. p.). Anže je izvedel dva res vrhunska skoka na tekmi in zasluženo zmagal. To je res lepa popotnica za domačo tekmo.« Planiški spored se bo začel s četrtkovimi kvalifikacijami. V tej sezoni je 28-letni Domžalčan zbral nekaj četrtih mest, na stopničkah je bil za 3. mesto pred poldrugim tednom na poletih v Vikersundu, ta zmaga pa je sicer njegova sedma posamična doslej, prva v Lahtiju, sedma pa na Finskem, saj je bil dvakrat najboljši v Ruki. »Kot kaže, sem se od vseh četrtih mest v tej sezoni nekaj naučil. Tokrat je bilo videti, da sem užival, rezultat je posledica tega,« je strnil misli po lepem sobotnem razpletu.

In nato je sledila še češnja na torti z nedeljsko tekmo dvojic. Ta je le redko na sporedu, v tej sezoni je bila drugič, toda tudi tu je slovenska reprezentanca na skakalnici pokazala moč. Ob zmagovalni navezi Lanišek-Kos je posebej pohvale prejemal tudi trener Hrgota, saj je s predlogom o znižanju zaletišča taktično zadel v polno in odprl dveri k novi slovenski zmagi.