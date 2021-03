Na rusko turnejo po nove mejnike

Na srednji skakalnici v Nižnem Tagilu (HS-97) se bo jutri začela ruska turneja v ženskih smučarskih skokih Blue bird (Modra ptica), s katero se bo končala predolimpijska sezona 2020/21, ki je bila za neustrašne Slovenke – ne glede na to, kako se bodo razpletle zadnje štiri posamične tekme in ena ekipna – najuspešnejša doslej. To še posebno velja za Emo Klinec in Niko Križnar, ki sta z izjemnimi uspehi premikali mejnike in razveseljevali svoje navijače. Ema Klinec se je z zlatimi črkami vpisala v zgodovino kot prva slovenska (ženska) svetovna prvakinja v skokih, potem ko je na neda...