Na razprodanem celjskem stadionu Slovenci ugnali Bosance, policisti zaznali več kršitev

Slovenska nogometna reprezentanca je v Celju igrala prijateljsko tekmo z Bosno in Hercegovino ter slavila z 2:1 (0:0).

Policisti zaznali več kršitev Na današnji prijateljski nogometni tekmi med reprezentancama Slovenije in Bosne in Hercegovine, ki je bila odigrana na stadionu Z'dežele v Celju so policisti zaznali več kršitev.

Štirim kršiteljem so izdali plačilne naloge s področja javnega reda in miru, Zakona o zasebnem varovanju, Zakona o osebni izkaznici in Zakona o javnih zbiranjih.

Preverjajo še okoliščine v zvezi morebitnega ukrepa prepovedi udeležbe na športnih prireditvah.

Slovenska vrsta je z dvema zmagama končala junijski cikel in gre tako s pozitivnimi občutki na poletni oddih. Slovenija, 51. na svetovni lestvici, je proti BiH, ki je 70. na svetu, tako po štirih porazih na medsebojnih tekmah le slavila. Že septembra pa se bodo zanjo začele kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026, ki bo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Tekmeci pa bodo Švedska, Švica in Kosovo.

* Stadion Z'dežele, sodniki: Dabanović, Todorović, Jovanović (vsi Črna gora).

* Strelci: 1:0 Verbič (63.), 2:0 Vombergar (89./11 m), 2:1 Muharemović (90+4.).

* Slovenija: Oblak, Janža (od 90+2. Šoštarič Karič), Bijol, Brekalo, Karničnik, Zabukovnik, Petrovič (od 90+.2 Zec), Verbić (od 80. Šturm), Lovrić (od 66. Svetlin), Stojanović (od 80. Matko), Kramer (od 66. Vombergar).

* BiH: Vasilj, Mujakić (od 81. Omerović), Barišić (od 61. Katić), Muharemović, Malić, Dedić, Šarić (od 46. Tahirović), Bašić (od 81. Burnić), Memić (od 61. Kulašin), Gigović (od 69. Baždar), Kulenović.

* Rumeni kartoni: Vombergar; Malić, Baždar.

* Rdeči karton: /.

Razprodan celjski stadion je gostil ekipi, ki tokrat nista računali na kar nekaj svojih prvokategornikov, med drugim je pri Sloveniji spet manjkal Benjamin Šeško, pri gostih, ki so kvalifikacije za SP že začeli, in sicer s tremi zmagami, pa Edin Džeko. Se je pa v slovenski kader vrnil Jan Oblak, ob njem so za razliko od Luksemburga, kjer so Slovenci v petek slavili z 1:0, v začetni enajsterici tokrat zaigrali še David Brekalo, Mark Zabukovnik in Benjamin Verbič.