Na koncu nasmejani Petra in naša Ana

»Prav vesela sem, da je Zlata lisica ostala v Sloveniji,« je v petek, dan pred začetkom 58. tekmovanja za alpske smučarke pri nas, poudarila Ana Bucik, 28-letna reprezentantka iz Nove Gorice. Takrat seveda še ni vedela, da bo osrednja junakinja pisanega januarskega konca tedna med slovenskimi lisičkami. Zasedla je 5. mesto, kar je njena najboljša slalomska uvrstitev doslej. Prestižna lovorika prepoznavne lisičke pa je po dveh letih spet pripadla zvezdnici slovaške športne scene Petri Vlhovi.

Nazadnje se je tako veselila zmage v Kranjski Gori sredi februarja 2020, ko je prav tako muhasto vreme lisičke preselilo iz domačega štajerskega brloga na Gorenjsko. Na prvi progi, ki jo je postavil Mauro Pini, trener Slovakinje – na OI 2014 pa je bil v ekipi dvakrat zlate Tine Maze –, je bila hitrejša le švicarska alpska smučarka Wendy Holdener, svoje načrte je imela takrat tudi tretjeuvrščena Mikaela Shiffrin. Toda sijajni Američanki, ki je med letoma 2017 in 2019 trikrat zapored odnesla domov lovoriko Zlate lisice, se je zataknilo v drugo, zaradi napake je predčasno sklenila tekmo.

Vlhova ni vedela za odstop Shiffrinove

»Nisem vedela, da je Mikaela odstopila. Šele ko sem bila v cilju, pa je tam nisem videla, sem si mislila, da se je nekaj zgodilo,« je povedala Vlhova, ki je po sanjski drugi predstavi že dolgo nismo videli tako nasmejane.

Toda obenem nasmeh ni zapuščal niti Primorke Ane Bucik. Že tako 28-letna reprezentantka iz Nove Gorice ohranja ugled vedrine, pozitivnega pristopa, prijaznosti, tokrat pa je še postala najhitrejša slovenska lisička pisanega konca tedna v Zgornjesavski dolini. Včerajšnje 5. mesto je celo njeno najvišje doslej v slalomu, pred štirimi leti je bila resda že na stopničkah, kot 3. na kombinacijski preizkušnji v Švici, toda tega se, kot pravi, niti več ne spominja.

»Na drugi progi mi je uspelo točno tisto, kar sem si že prej želela dodati. Tokrat sem res zelo zadovoljna, zdaj mi manjka v tej sezoni samo še uvrstitev na stopničke,« je bila jasna 28-letnica, edina Slovenka v slalomskem finalu trideseterice. Kajpak je na tekmi pogrešala primorsko rojakinjo Andrejo Slokar, toda zoprn koronavirus je ujel tudi simpatično Ajdovko in ji preprečil sicer težko pričakovani nastop. Seveda Slokarjeve tako še ne bo jutri na naslednjem izzivu najboljših smučark v Schladmingu, rada pa bi nato brez zapletov nadaljevala priprave za februarske olimpijske igre na Kitajskem, ki bodo vrhunec letošnje zime.

Prvi dan zaznamovala Sara Hector

Tam pa bo završalo tudi v drugih disciplinah. Podobno kot na sobotnem lisičkinem veleslalomu na podkorenski progi, bi lahko zapisali. Na njej se še kako dobro počuti domačinka Meta Hrovat, in ko je bila v prvem nastopu 5., so se misli navzočih poročevalcev in številnih privržencev v domačih sobah sukale okrog ponovitve znanega scenarija – na tem prizorišču je bila namreč že dvakrat tretja.

Toda njeno smučanje v tej sezoni, navzlic sodelovanju z izjemno cenjenim trenerjem Liviom Magonijem, še ni na želeni ravni. Na koncu je bila 9. Mesto za najboljšo Slovenko dneva, povratnico po poškodbi rame Tino Robnik. Zmage na strmini, ki jo je nekoč izjemen as Marcel Hirscher označil za eno najlepših veleslalomskih na svetu, se je veselila Švedinja Sara Hector.