Na koncu je celo trepetal za zmago

Asfaltni reli za svetovno prvenstvo po Španiji se je razpletel s prepričljivim zmagoslavjem Thierryja Neuvilla (hyundai i20). Belgijski dirkač je v svojo korist odločil deset od 17 hitrostnih preizkušenj, na katerih si je privozil 24,1 sekunde prednosti pred drugouvrščenim Elfynom Evansom (toyota yaris). Čeprav je bilo videti, kot da Neuvillu tokrat nihče ne more ogroziti zmage, je moral na koncu še trepetati zanjo. »Vesel sem, da sem v cilju. To je bil zahteven konec tedna, jaz pa sem se boril po svojih najboljših močeh. Do malo pred ciljem je vse teklo kot po maslu,« si je po dr...