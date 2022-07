Na kaotični etapi slavil Clarke, Roglič padel, Pogačar prvi med kapetani

Avstralec Simon Clarke je zmagovalec kaotične pete etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Lilla do Arenberga (156,7 km) je pasti 11 tlakovanih odsekov brez praske preživel slovenski as Tadej Pogačar, medtem ko je zaradi padca več kot dve minuti v primerjavi z rojakom izgubil Primož Roglič. Rumeno majico je ohranil Belgijec Wout Van Aert.

Težko pričakovana etapa po severnem delu Francije je ponudila kaos na tlakovanih odsekih, številne preobrate, veliko padcev, predrtih gum ter tudi nepričakovane zaostanke tistih, ki merijo na skupno zmago.

Med njimi je imel še najmanj težav Pogačar (UAE Team Emirates), ki se je 20 km pred ciljem skupaj z Belgijcem Jasperjem Stuyvenom (Trek-Segafredo) odpeljal skupini najboljših, v kateri pa takrat ni bilo Rogliča, Danca Jonasa Vingegaarda (oba Jumbo-Visma), Avstralca Bena O'Connorja (AG2R Citroen) in še nekaterih drugih, ki so zaradi številnih težav na poti do Arenberga zaostali.

Pogačar je v cilj prišel 13 sekund pred skupino z Van Aertom in Vingegaardom. Prvi je ostal v rumeni majici, potem ko je v zadnjem delu etape omejil škodo in precej zarezal v prednost, ki sta si jo na koncu sedmi Pogačar in šesti Stuyven nabrala še deset km pred koncem.

Predvsem 32-letni Roglič pa je imel ponovno na Touru ogromno smole, saj je 30 km pred ciljem zadel ob zaščitno balo, ki je pristala na cestišču, ter nato precej zaostal. S pomočjo moštvenih kolegov je skušal omejiti škodo, a je v cilj pripeljal 2:59 minute za etapnim zmagovalcem oziroma 2:08 minute za Pogačarjem.

V boju za etapno zmago je po fotofinišu slavil Avstralec Simon Clarke (Israel-Premier Tech), tik za njim je končal Nizozemec Taco van der Hoorn (Intermarche-Waanty-Gobert), tretji je bil Norvežan Edvald Boasson Hagen (Total Energies).

V skupnem seštevku je Van Aert ohranil 13 sekund naskoka, na drugo mesto pa je skočil kandidat za visoko uvrstitev v skupnem seštevku, Američan Neilson Powless (EF Education-EasyPost). Tretji je Boasson Hagen s 14 sekundami zaostanka, Pogačar pa je padel na četrto mesto z 19 sekundami zaostanka, a je povišal prednost pred tekmeci v boju za rumeno majico ob koncu Toura. Roglič je zdrsnil na 44. mesto (+2:36).

V četrtek bo na sporedu najdaljša etapa letošnjega Toura ob Bincha do Longwyja (219,9 km). Razgibana trasa bo najtežja prav ob koncu, ko v zadnjih 20 km sledijo štirje kratki in strmi vzponi, vključno s ciljnim do Longwyja.