Na Hrvaškem po velikem finalu razočaranje in ponos hkrati

Danska moška rokometna reprezentanca je na letošnjem svetovnem prvenstvu na Norveškem, Danskem in Hrvaškem četrtič v nizu osvojila zlato kolajno, potem ko je na današnji finalni tekmi v Oslu premagala Hrvaško z 32:26 (16:12). V tekmi za bronasto odličje je bila Francija boljša od Portugalske s 35:34 (19:17).

Izbranci danskega selektorja Nikolaja Jacobsena so prvi na svetu štirikrat v nizu slavili na tekmovanju, kjer nastopajo izbrane vrste iz vseh celin. Pred letošnjim zmagoslavjem so zmagali še na Danskem in v Nemčiji 2019, v Egiptu 2021 ter na Poljskem in Švedskem 2023.

Danci se veselijo naslova svetovnega prvaka. FOTO: Jonathan Nackstrand Afp

Hrvaška se je doslej edinega naslova svetovnega prvaka veselila na Portugalskem 2003. Po turnirjih na Islandiji 1995, Tuniziji 2005 in na Hrvaškem 2009 je letos četrtič osvojila odličje srebrnega leska. Bronasta je bila v Španiji 2013, ko je v malem finalu premagala Slovenijo, ki je na letošnjem SP zasedla 13. mesto.

Danska se je po četrtem zmagoslavju na svetovnem prvenstvu po številu naslovov izenačila z Romunijo in Švedsko. Najuspešnejša država na svetovnih prvenstvih je Francija s šestimi končnimi zmagami v letih 1995, 2001, 2009, 2011, 2015 in 2017.

Na današnji finalni tekmi sta bila pri Dancih najbolj učinkovita Mathias Gidsel z desetimi in Emil Jakobsen s petimi goli, pri Hrvatih pa Ivan Martinović s šestimi in Mario Šoštarić s petimi zadetki.