Na grški klopi sedi Korenov znanec

Grčija kot Nizozemska. Ne, tega ne bomo nikoli videli, a mešanico privlačnega nogometa, ki ga negujejo Nizozemci, in pragmatičnega, ki je bil zaščitni znak Grkov, bo mogoče videti nocoj v Stožicah. Ustvarjalec posodobljene Grčije je njen selektor, 56-letni kanadski Nizozemec John van 't Schip.



V Fort St. Johnu v Britanski Kolumbiji rojeni trener je v Avstraliji sodeloval tudi z nekdanjim kapetanom Slovenije Robertom Korenom.



»Dve leti je bil moj trener. Odlično je podkovan, samozavesten tam, kjer se počuti doma. Če česa ne pozna najbolje, se temu izogiba. Ne more skriti, da je vzvišen Nizozemec in učenec Ajaxove šole,« je brez zadržkov predstavil strokovnjaka, s katerim zaradi objektivnih razlogov nista bila na ti.



»Najin odnos je bil korekten. Preveč poškodb sem imel, da bi se lahko še bolje nogometno spoznala in sodelovala. In tudi moja kariera je bila že pri koncu,« je 39-letni Korošec povedal o obdobju pri moštvu Melbourne City, pri katerem je nekaj let deloval van 't Schip, nekoč sicer tudi pomočnik Marca van Bastna, selektorja Nizozemske v letih od 2004 do 2008. Od julija po Nizozemčevih taktih Nizozemca z naslovom evropskega prvaka leta 1988 so Grki ustoličili julija lani. Zelo so zadovoljni z njegovim delom in predvsem s pristopom, saj je razvajene zvezdnike soočil s svojo filozofijo. »Vrniti je treba strast in agresivnost v igro ter v reprezentanco. Igrajo lahko le tisti, ki so se pripravljeni žrtvovati,« je Grkom všečno položil v ušesa strokovnjak, ki mu je do konca leta uspelo predramiti reprezentanco. Tudi pomladil jo je, trem največjim zvezdnikom minulih let, Arsenalovemu branilcu Sokratisu Papastathopoulosu, Napolijevemu Kostasu Manolasu in napadalcu PSV Kostasu Mitroglouju, je zaprl vrata.

»Mislim, da je ustrezen mož za Grke. Ker se rad posveča svojemu moštvu, malo manj tekmecem. Dobro vem, da je le na hitro pokazal nekaj značilnosti o igri nasprotnikov in na kaj moramo paziti. Je izraziti zagovornik igre podaj,« je Koren skozi van 't Schipovo strategijo že ocenil Grčijo. Ta bo zelo drugačna. Zgled sta Rehhagel in Santos »Vsi so govorili, da igra obrambno, ker je to Grčija. A zdaj želimo biti bolj neposredni, narekovati igro z več posesti žoge v nogah in ustvarjati več priložnosti,« van 't Schip želi videti na igrišču napadalno Grčijo, ki bo z mladimi silami, kot je Christos Tzolis, komaj 18-letni napadalec solunskega Paoka, napadel glavno nagrado.



»Naš cilj je uvrstitev na veliko tekmovanje,« je napovedal grški selektor, ki je v zaključnem delu jesenskih kvalifikacij za euro 2020 z zmagami proti BiH, Estoniji, Finski in Armeniji ustavil nazadovanje Grkov in poudaril, da ga bosta pri oblikovanju celostne podobe vodila tudi preteklost in način, kako sta najuspešnejša tuja selektorja Grčije, Nemec Otto Rehhagel in Portugalec Fernando Santos, vzpostavila vzdušje in povezala reprezentante.



Grčija, ki je bila v prvem mandatu Srečka Katanca ena od neprijetnih tekmic, je v zaletu, toda, kot pravi Koren, je ranljiva: »Če gre lahko kaj narobe, gre takrat, ko se znajde v zaostanku, sicer pa je lahko zelo samozavestna. Tako delujejo moštva, ki jih vodi van 't Schip.«