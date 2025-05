Na Goriškem upajo na Rogličevo rožnato fešto

Selitev na jug Italije se je za Primoža Rogliča in njegove tekmece dodobra zavlekla, a to bo pozabljeno že danes, ko bo na sporedu 4. etapa, gotovo pa do 14. etape, ki se bo 24. maja končala v Novi Gorici. Medtem ko se je karavana rožnate dirke premikala proti Alberobellu, startnemu mestu današnje preizkušnje, so goriški prireditelji javnost obveščali, kaj se bo dogajalo ob koncu drugega tedna Gira. Sobotna 14. etapa se bo začela v Trevisu, se nadaljevala do Krmina, kjer bo zavila proti Sloveniji. Pri nas bo peloton šel čez Plešivo, skozi Medano, čez Dobrovo, skozi Šmartno in čez Hum, nato p...